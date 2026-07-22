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áradás

Halálos áradások pusztítanak Chilében, egyre több az áldozat és az eltűnt – fotók

20 perce
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Súlyos esőzések és áradások okoznak katasztrófahelyzetet Chilében, ahol már több ember életét vesztette, és többen eltűntek. Az áradások miatt ezrek kényszerültek elhagyni otthonukat, miközben a hatóságok továbbra is újabb veszélyekre figyelmeztetnek.
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áradásheves esőzésekChile

Az áradások július 15-én kezdődtek Chile déli részén, majd néhány nap alatt az ország középső térségeire is átterjedtek. A heves esőzések folyók kilépéséhez, villámárvizekhez és földcsuszamlásokhoz vezettek, amelyek utakat vágtak el, házakat öntöttek el, és több települést is elszigeteltek.

Picture released by ATON of a rural area in La Serena, Coquimbo region, Chile, on July 21, 2026, following severe weather conditions. Heavy rains in Chile have killed at least 13 people and left more than 60,000 others cut off due to washed out roads, government officials said in a report on July 21, 2026, as the recovery effort focused on restoring basic services. (Photo by Alejandro PIZARRO / ATON CHILE / AFP) / - Chile OUT / RESTRICYED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT AFP PHOTO / ATON / ALEJANDRO PIZARRO - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS -DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS, áradások
Az áradásokban legalább 13 ember meghalt, további hét embert pedig eltűntként keresnek
Fotó: ALEJANDRO PIZARRO / ATON CHILE

A chilei katasztrófavédelem (SENAPRED) legfrissebb adatai szerint

legalább 13 ember meghalt, további hét embert pedig eltűntként keresnek.

A természeti katasztrófa miatt 2281 embernek kellett elhagynia az otthonát, 81 lakóház teljesen megsemmisült, további 2761 épület pedig súlyosan megrongálódott. Mintegy 87 ezer háztartás maradt áram nélkül.

Picture released by ATON of a rural area in La Serena, Coquimbo region, Chile, on July 21, 2026, following severe weather conditions. Heavy rains in Chile have killed at least 13 people and left more than 60,000 others cut off due to washed out roads, government officials said in a report on July 21, 2026, as the recovery effort focused on restoring basic services. (Photo by Alejandro PIZARRO / ATON CHILE / AFP) / - Chile OUT / RESTRICYED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT AFP PHOTO / ATON / ALEJANDRO PIZARRO - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS -DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS, Chile, áradás, esőzés, földcsuszamlás, árvíz
Fotó: ALEJANDRO PIZARRO / ATON CHILE

Rendkívüli állapot az áradások miatt

José Antonio Kast chilei elnök hétfőn rendkívüli állapotot hirdetett az érintett térségekben, hogy felgyorsítsák a mentési munkálatokat és a humanitárius segítségnyújtást. A hadsereg és a katasztrófavédelem egységei is bekapcsolódtak a mentésbe, miközben több településen továbbra is nehéz megközelíteni az elzárt területeket – írja a DW.

A hatóságok szerint a veszély még nem múlt el.

A többnapos esőzések miatt meggyengültek a folyópartok és a vízelvezető rendszerek, ezért több helyen továbbra is fennáll az újabb áradások veszélye.

A lakosságot arra figyelmeztették, hogy kövessék a hatóságok utasításait, és szükség esetén hagyják el otthonaikat.

Picture released by ATON of a rescue workers walking at a rural area in La Serena, Coquimbo region, Chile, on July 21, 2026, following severe weather conditions. Heavy rains in Chile have killed at least 13 people and left more than 60,000 others cut off due to washed out roads, government officials said in a report on July 21, 2026, as the recovery effort focused on restoring basic services. (Photo by Alejandro PIZARRO / ATON CHILE / AFP) / - Chile OUT / RESTRICYED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT AFP PHOTO / ATON / ALEJANDRO PIZARRO - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS -DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS, Chile, áradás, esőzés, földcsuszamlás, árvíz
Fotó: ALEJANDRO PIZARRO / ATON CHILE

A vihar az oktatást és a gazdaságot is érinti. Több régióban tanítási szünetet rendeltek el, miközben egyes vállalatok – köztük az érintett térségekben működő ipari létesítmények – kénytelenek voltak visszafogni működésüket. A kormány emellett vizsgálatot indít az áramszolgáltatókkal szemben, mert szerintük túl lassan állítják helyre az áramszolgáltatást az érintett településeken.

 

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