Halálos áradások pusztítanak Chilében, egyre több az áldozat és az eltűnt – fotók

Az áradások július 15-én kezdődtek Chile déli részén, majd néhány nap alatt az ország középső térségeire is átterjedtek. A heves esőzések folyók kilépéséhez, villámárvizekhez és földcsuszamlásokhoz vezettek, amelyek utakat vágtak el, házakat öntöttek el, és több települést is elszigeteltek.

Az áradásokban legalább 13 ember meghalt, további hét embert pedig eltűntként keresnek

Fotó: ALEJANDRO PIZARRO / ATON CHILE

A chilei katasztrófavédelem (SENAPRED) legfrissebb adatai szerint

legalább 13 ember meghalt, további hét embert pedig eltűntként keresnek.

A természeti katasztrófa miatt 2281 embernek kellett elhagynia az otthonát, 81 lakóház teljesen megsemmisült, további 2761 épület pedig súlyosan megrongálódott. Mintegy 87 ezer háztartás maradt áram nélkül.

Fotó: ALEJANDRO PIZARRO / ATON CHILE

Rendkívüli állapot az áradások miatt

José Antonio Kast chilei elnök hétfőn rendkívüli állapotot hirdetett az érintett térségekben, hogy felgyorsítsák a mentési munkálatokat és a humanitárius segítségnyújtást. A hadsereg és a katasztrófavédelem egységei is bekapcsolódtak a mentésbe, miközben több településen továbbra is nehéz megközelíteni az elzárt területeket – írja a DW.

A hatóságok szerint a veszély még nem múlt el.

A többnapos esőzések miatt meggyengültek a folyópartok és a vízelvezető rendszerek, ezért több helyen továbbra is fennáll az újabb áradások veszélye.

A lakosságot arra figyelmeztették, hogy kövessék a hatóságok utasításait, és szükség esetén hagyják el otthonaikat.

Fotó: ALEJANDRO PIZARRO / ATON CHILE

A vihar az oktatást és a gazdaságot is érinti. Több régióban tanítási szünetet rendeltek el, miközben egyes vállalatok – köztük az érintett térségekben működő ipari létesítmények – kénytelenek voltak visszafogni működésüket. A kormány emellett vizsgálatot indít az áramszolgáltatókkal szemben, mert szerintük túl lassan állítják helyre az áramszolgáltatást az érintett településeken.