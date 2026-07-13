Hatalmas áradások sújtják Kínát: több helyen 2 méter magas víz lepte el az utakat

Kína északi Hopej tartományában és északkeleti Liaoning tartományában súlyos áradások öntötték el az utakat és sodortak el autókat. Mindeközben a helyiek úszva és evezve próbáltak menekülni.

Rengeteg út víz alá került az áradások miatt. Fotó: HU JIANHUAN / XINHUA

Rengeteg út víz alá került az áradások miatt

Egy lakos beszámolója szerint a vízszint több mint két méterre emelkedett a Hopej tartománybeli Kuancheng megye útjain. Több autót is levideóztak a megyében, amint egymásnak ütköztek, miközben sodródtak az áramlattal.

Az áradások a Bavi tájfun után következtek be, amely az idei év legerősebb vihara volt, és erős széllökéseket hozott Kína szárazföldi területeire. Az ország keleti partját heves esőzések sújtották, amely próbára tette a térség sűrűn lakott városait

A hatóságok figyelmeztettek, hogy a vihar özönvízszerű esőzéseket fog okozni Csilin, Liaoning, Hopej, Shandong, Jiangsu és Anhui tartományokban, súlyosbítva az árvízveszélyt azokon a területeken, amelyeket a korábbi esőzések már eláztattak.

Kuancsengben körülbelül 1800 lakos rekedt a vízben, miközben a hatóságok evakuálási műveleteket végeznek. Liaoningban vörös riasztást adtak ki a villámárvizek miatt.

Úszva és evezve próbáltak biztonságba menni a lakosok. Fotó: STRINGER / cnsphoto

Úszva és evezve próbáltak biztonságba menni a lakosok

Közösségi médiás videók tanúsítják a kínai Senjangban uralkodó állapotokat: az egyik felvételen egy férfi az elárasztott utcán hátúszásban tempózik a víz alá került autósorok mellett. Egy másik videón valaki egy autó mögé kötve szörfözik, többen pedig paddleboarddal próbáltak menedéket keresni.

A China Railway hétfőn közölte, hogy Senjangban sok helyen a vonatközlekedés is felfüggesztettek - ez több mint 30 vasúti szakaszt érint. Számos helyen, köztük az északkeleti Jilin tartományban is bezárták az iskolákat.

A tájfun okozta káosz azonban még nem ért véget, Északkelet-Kína egyes területein 8-as vagy annál nagyobb erősségű zivatarok vagy jégesők várhatók, illetve 11-es erősségű szél, ami akár a 117 km/h sebességet is elérheti - írta a Reuters,