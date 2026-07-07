Ismét összeomlott az áramszolgáltatás, nagy a baj Kubában

Kuba hétfőn fokozatosan megkezdte az áramszolgáltatás helyreállítását, miután a nap folyamán összeomlott az országos villamosenergia-hálózat. Az újabb országos áramszünet tovább súlyosbítja a szigetország helyzetét, amelyet már így is súlyos energia-, üzemanyag- és gyógyszerhiány sújt. Az országos hálózatot üzemeltető UNE közölte, hogy sikerült áramot biztosítani néhány létfontosságú szolgáltatásnak, például a kórházaknak és az élelmiszer-termelő üzemeknek. A fővárosban, Havannában azonban késő délutánra is csupán a villamosenergia-igény mintegy egy százalékát tudták fedezni. A hatóságok egyelőre nem közölték, mi okozta a hálózat összeomlását.

Összeomlott az áramszolgáltatás Kubában. Fotó: Unsplash

Összeomlott az áramszolgáltatás Kubában: lehetetlenné teszi a helyzet a helyiek életét

Az országos áramszünet és a lassú helyreállítás tovább nehezíti a kubaiak mindennapjait, akik számára a folyamatos áramkimaradások miatt sokszor lehetetlenné válik a munka vagy akár az alvás is a karibi nyári hőségben.

Kubában hónapok óta rendszeresek a többórás, az utóbbi időben pedig már többnapos áramszünetek is. Ezeket részben az elöregedett villamosenergia-hálózat, részben pedig az Egyesült Államok olajszállításokat korlátozó intézkedései okozzák, amelyek jelentősen csökkentették az ország üzemanyag-ellátását. Épp ezért, amikor hétfőn összeomlott az országos hálózat, Kuba területének közel kétharmada már eleve áram nélkül volt, ezért sok lakos akik hozzászoktak a rendszeres áramszünetekhez és gyakran kommunikációs lehetőség nélkül maradnak alig érzékelte a különbséget.

Az állami televízió híradója arra kérte azokat, akiknek még volt áramuk, hogy tájékoztassák a hálózat összeomlásáról azokat a barátaikat és szomszédaikat, akikhez az információ nem jutott el.

Ez már a nyolcadik országos áramszünet 2025 októbere óta, és a harmadik idén

Az év elején az amerikai kormány, Donald Trump elnök vezetésével leállította a Venezuelából Kubába irányuló üzemanyagszállításokat, emellett Mexikót is arra próbálta rávenni, hogy szüntesse meg az olajexportot a szigetországba. Washington azzal is fenyegetőzött, hogy vámokat vet ki minden olyan országra, amely olajat szállít Kubának.