Egymás után sötétültek el a városok Grúziában, szinte az egész ország áram nélkül maradt

Az áramszünet Grúziában helyi idő szerint 0 óra 10 perckor kezdődött, és szinte az egész országot érintette.

Tbilisziben és több nagyvárosban is leállt az ellátás. Az áramszünet Grúziában a vízellátást is megzavarta, pontos okát még vizsgálják. (A kép illusztráció, rajta Tbiliszi látképe) Fotó: Pexels/Nikolaeva Nastia

Országos áramszünet bénította meg Grúziát

Szinte egész Grúzia áram nélkül maradt július 24-én, pénteken hajnalban. A grúz állami villamosenergia-hálózat üzemeltetője szerint a váratlan üzemzavar helyi idő szerint 0 óra 10 perckor történt.

Áramszünet volt Tbilisziben, Batumiban, Kutaisziben, Telaviban, Borjomiban, Zugdidiben és számos más városban. Az áramkimaradás miatt egyes területeken a vízellátás is akadozott.

Az áramszolgáltatást fokozatosan állítják helyre. Hajnali fél egy körül Mcheta-Mtianeti régióban és Tbiliszi jelentős részén már részben visszakapcsolták az áramot, miközben a szakemberek a többi terület ellátásának helyreállításán dolgoztak.

Az országos áramszünet pontos oka egyelőre ismeretlen. Felmerült, hogy a Grúziát és Törökországot összekötő elektromos vezeték hibásodott meg, az állami hálózatüzemeltető azonban cáfolta ezt az értesülést.

A Georgia Today szerint Abháziában is elment az áram, a kimaradás pedig automatikusan leállította a Georgian Water and Power szivattyúállomásait.

Az állami hálózatüzemeltető hajnali 2 óra 9 perces tájékoztatása már pontosan felsorolta azokat a tbiliszi kerületeket és vidéki városokat, ahol részben helyreállt az áramszolgáltatás.

A vállalat vészleállást nevezett meg az országos áramszünet közvetlen okaként, miközben annak kiváltó okát továbbra is vizsgálják. A közlemény álhírek terjedésére figyelmeztetett, valamint felidézte, hogy 2025 áprilisában a Kavkasioni távvezeték leállása miatt a fogyasztók mintegy 90 százaléka maradt áram nélkül.

Cikkünk az Anadolu török hírügynökség és a Meduza cikkei alapján készült.

Magyarországon is több áramszünet történt az elmúlt időszakban. A tartós kánikula idején Budapest XI. és XIV. kerületében, valamint Tökölön és Szigethalmon is elment az áram. Sokan úgy vélték, hogy a kimaradások összefügghettek a hőség miatti magasabb áramfogyasztással, miközben sorra dőltek meg a melegrekordok.