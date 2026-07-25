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áramszünet

Két napon belül másodszor bénította meg áramszünet Grúziát

58 perce
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Két egymást követő napon is súlyos üzemzavar bénította meg a kaukázusi ország energiaellátását. Az áramszünet Grúzia több nagyvárosát, köztük Tbiliszit is érintette, ahol a metróközlekedés és a vízellátás is akadozott.
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áramszünetországáramgrúzia

Július 24-én szinte az egész ország áram nélkül maradt, majd másnap reggel újabb jelentős kimaradás történt. A grúz állami hálózatüzemeltető vizsgálja a két áramszünet okát és lehetséges kapcsolatát.

Újabb súlyos áramszünet volt Grúziában: Tbiliszi, Batumi és Kutaiszi is áram nélkül maradt, a közlekedésben és a vízellátásban is fennakadások voltak ország szerte
Újabb súlyos áramszünet volt Grúziában: Tbiliszi, Batumi és Kutaiszi is áram nélkül maradt, a közlekedésben és a vízellátásban is fennakadások voltak ország szerte (A kép illusztráció, rajta Grúzia fővárosa, Tbiliszi látható) Fotó: Pexels/Nikolaeva Nastia

Áramszünet Grúziában: két nap alatt kétszer sötétült el szinte a teljes ország

Újabb jelentős áramszünet bénította meg Grúziát július 25-én reggel, mindössze egy nappal az előző országos kimaradás után. A meghibásodás Tbiliszit, Batumit, Kutaiszit és több más várost is érintette – számolt be a Meduza a News Georgia alapján.

A grúz fővárosban leállt a metróközlekedés, fennakadások keletkeztek a vasúti forgalomban, és a vízellátás is akadozott. Tbiliszi egyes részein körülbelül fél óra elteltével helyreállt az áramszolgáltatás.

Egy nappal korábban, július 24-én hajnalban szinte egész Grúzia áram nélkül maradt egy váratlan hálózati üzemzavar miatt. A kimaradás akkor is Tbiliszit és számos vidéki várost érintett, az ellátást pedig csak fokozatosan sikerült helyreállítani.

A grúz állami villamosenergia-hálózat üzemeltetője közölte, hogy vizsgálják az újabb meghibásodás okát. A helyreállítási munkálatokkal párhuzamosan azt is próbálják kideríteni, van-e kapcsolat a két egymást követő, országos méretű áramszünet között.

 

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