Két napon belül másodszor bénította meg áramszünet Grúziát

Július 24-én szinte az egész ország áram nélkül maradt, majd másnap reggel újabb jelentős kimaradás történt. A grúz állami hálózatüzemeltető vizsgálja a két áramszünet okát és lehetséges kapcsolatát.

Újabb súlyos áramszünet volt Grúziában: Tbiliszi, Batumi és Kutaiszi is áram nélkül maradt, a közlekedésben és a vízellátásban is fennakadások voltak ország szerte (A kép illusztráció, rajta Grúzia fővárosa, Tbiliszi látható) Fotó: Pexels/Nikolaeva Nastia

Áramszünet Grúziában: két nap alatt kétszer sötétült el szinte a teljes ország

Újabb jelentős áramszünet bénította meg Grúziát július 25-én reggel, mindössze egy nappal az előző országos kimaradás után. A meghibásodás Tbiliszit, Batumit, Kutaiszit és több más várost is érintette – számolt be a Meduza a News Georgia alapján.

A grúz fővárosban leállt a metróközlekedés, fennakadások keletkeztek a vasúti forgalomban, és a vízellátás is akadozott. Tbiliszi egyes részein körülbelül fél óra elteltével helyreállt az áramszolgáltatás.

Egy nappal korábban, július 24-én hajnalban szinte egész Grúzia áram nélkül maradt egy váratlan hálózati üzemzavar miatt. A kimaradás akkor is Tbiliszit és számos vidéki várost érintett, az ellátást pedig csak fokozatosan sikerült helyreállítani.

A grúz állami villamosenergia-hálózat üzemeltetője közölte, hogy vizsgálják az újabb meghibásodás okát. A helyreállítási munkálatokkal párhuzamosan azt is próbálják kideríteni, van-e kapcsolat a két egymást követő, országos méretű áramszünet között.