Áramütés ért két diáklányt az esővízzel elöntött úton – sokkoló videó

Az áramütés szerdán dél körül történt az indiai Nerul városrészben, a Sion–Panvel autóút egyik vasúti felüljárója alatt.
A 17 éves Shubhangi Subhash Balkhande és a 19 éves Ujwala Laxman Wagh éppen a vízzel elöntött útszakaszon próbált átkelni, amikor mindkettőjüket megrázta az elektromos áram.
A két diáklányt azonnal egy közeli kórházba szállították. A rendőrség tájékoztatása szerint állapotuk stabil, de megfigyelés alatt tartják őket.
Az áramszolgáltató előzetes vizsgálata szerint egy, a közvilágítást ellátó föld alatti kábel szigetelése megsérült. A feltételezések szerint a szabaddá vált vezeték érintkezésbe került az esővízzel, amely így feszültség alá került.
A közműszolgáltató közölte, hogy az érintett közvilágítási hálózat és a kábelek karbantartása a Navi Mumbai önkormányzatának feladata.
A balesetet követően az érintett vezetéket azonnal feszültségmentesítették, így a területet biztonságossá tették. Az önkormányzat elektromos részlege részletes műszaki vizsgálatot indított a történtek pontos okainak feltárására – írja a Hindustan Times.
A sérült lányokat még aznap meglátogatta a város polgármestere, Sujata Patil is. Elmondása szerint a fiatalokat legalább 24 órán át megfigyelés alatt tartják, miközben a szakemberek az áramszolgáltatóval együttműködve vizsgálják, pontosan mi okozta a veszélyes helyzetet.
Áramütés ért egy kisfiút egy vonat tetején Várpalotán
Egy 11 éves fiú a várpalotai vasútállomáson felmászott barátjával egy vagon tetejére, ahol olyan erősségű áramütés érte, hogy leesett a vonat tetejéről. A megégett fiúért mentőhelikopter érkezett.