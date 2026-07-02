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áramütés

Áramütés ért két diáklányt az esővízzel elöntött úton – sokkoló videó

1 órája
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Kórházba szállítottak két középiskolás lányt, miután áramütés érte őket egy esővízzel elárasztott útszakaszon Indiában. Az áramütés feltehetően egy megrongálódott föld alatti kábel miatt következett be, amely feszültség alá helyezte a felgyülemlett vizet.
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áramütésindiaieső

Az áramütés szerdán dél körül történt az indiai Nerul városrészben, a Sion–Panvel autóút egyik vasúti felüljárója alatt.

India, áramütés, diáklányok, esővíz, elárasztott út
Súlyos áramütést szenvedett a két diáklány
Fotó: Twitter/X

A 17 éves Shubhangi Subhash Balkhande és a 19 éves Ujwala Laxman Wagh éppen a vízzel elöntött útszakaszon próbált átkelni, amikor mindkettőjüket megrázta az elektromos áram.

A két diáklányt azonnal egy közeli kórházba szállították. A rendőrség tájékoztatása szerint állapotuk stabil, de megfigyelés alatt tartják őket.

Az áramszolgáltató előzetes vizsgálata szerint egy, a közvilágítást ellátó föld alatti kábel szigetelése megsérült. A feltételezések szerint a szabaddá vált vezeték érintkezésbe került az esővízzel, amely így feszültség alá került.

A közműszolgáltató közölte, hogy az érintett közvilágítási hálózat és a kábelek karbantartása a Navi Mumbai önkormányzatának feladata.

A balesetet követően az érintett vezetéket azonnal feszültségmentesítették, így a területet biztonságossá tették. Az önkormányzat elektromos részlege részletes műszaki vizsgálatot indított a történtek pontos okainak feltárására – írja a Hindustan Times.

A sérült lányokat még aznap meglátogatta a város polgármestere, Sujata Patil is. Elmondása szerint a fiatalokat legalább 24 órán át megfigyelés alatt tartják, miközben a szakemberek az áramszolgáltatóval együttműködve vizsgálják, pontosan mi okozta a veszélyes helyzetet.

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