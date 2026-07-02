Áramütés ért két diáklányt az esővízzel elöntött úton – sokkoló videó

Az áramütés szerdán dél körül történt az indiai Nerul városrészben, a Sion–Panvel autóút egyik vasúti felüljárója alatt.

Súlyos áramütést szenvedett a két diáklány

Fotó: Twitter/X

A 17 éves Shubhangi Subhash Balkhande és a 19 éves Ujwala Laxman Wagh éppen a vízzel elöntött útszakaszon próbált átkelni, amikor mindkettőjüket megrázta az elektromos áram.

A két diáklányt azonnal egy közeli kórházba szállították. A rendőrség tájékoztatása szerint állapotuk stabil, de megfigyelés alatt tartják őket.

Az áramszolgáltató előzetes vizsgálata szerint egy, a közvilágítást ellátó föld alatti kábel szigetelése megsérült. A feltételezések szerint a szabaddá vált vezeték érintkezésbe került az esővízzel, amely így feszültség alá került.

Two college girls were hospitalized after suffering an electric shock from rainwater allegedly electrified by a short circuit beneath Nerul's LP Bridge in Navi Mumbai amid heavy monsoon rains. Authorities have launched an investigation into the incident. pic.twitter.com/nrL8Uf9td4 — On Record (@OnRecordIndia) July 2, 2026

A közműszolgáltató közölte, hogy az érintett közvilágítási hálózat és a kábelek karbantartása a Navi Mumbai önkormányzatának feladata.

A balesetet követően az érintett vezetéket azonnal feszültségmentesítették, így a területet biztonságossá tették. Az önkormányzat elektromos részlege részletes műszaki vizsgálatot indított a történtek pontos okainak feltárására – írja a Hindustan Times.

A sérült lányokat még aznap meglátogatta a város polgármestere, Sujata Patil is. Elmondása szerint a fiatalokat legalább 24 órán át megfigyelés alatt tartják, miközben a szakemberek az áramszolgáltatóval együttműködve vizsgálják, pontosan mi okozta a veszélyes helyzetet.

Áramütés ért egy kisfiút egy vonat tetején Várpalotán

Egy 11 éves fiú a várpalotai vasútállomáson felmászott barátjával egy vagon tetejére, ahol olyan erősségű áramütés érte, hogy leesett a vonat tetejéről. A megégett fiúért mentőhelikopter érkezett.