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argentín

Maradona-szobor, Messi-graffitik és saját stadion – egy cseh férfi teljes házát Argentínának szentelte - videó

18 perce
Olvasási idő: 4 perc
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A Prága közelében élő Miloslav Urbanec számára 1978 óta csak egyetlen válogatott létezik: Argentína. Rajongása odáig fajult, hogy saját kertjében felépítette a legendás La Bombonera stadion kicsinyített mását.
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argentínházlionel messi

Maradona-szobor az udvaron, Messi-zászlók a kerítésen, argentin színekre festett homlokzat és egy saját stadion a kertben. A Prágától mintegy 90 kilométerre fekvő Bukovkában élő Miloslav „Čurby” Urbanec házáról első pillantásra látszik: megszállott argentin focidrukker – írja a Bild

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Egész házát Argentínának szentelte egy cseh futballőrült
Fotó: Salonky HK/Facebook

Elképesztő, mit művelt a házával

Az 51 éves cseh fanatikus szurkoló 1978-ban, Argentína első világbajnoki címénél szeretett bele a válogatottba. Miközben édesapja Brazíliának szurkolt, ő az argentinokat választotta. 

Elmondása szerint azért, mert hosszú hajukkal gyerekkori hősére, Winnetoura emlékeztették.

Urbanec már négyévesen futballozott, a sport iránti rajongása pedig az évek során csak tovább nőtt. A 2022-es katari világbajnokság után elhatározta, hogy egész birtokát Argentínának állít emléket.

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Természtesen az autóján is az argentin hős, Messi képe díszeleg
Fotó: Salonky HK/Facebook

A ház homlokzatát az ország egyik legismertebb graffitiművészével festette ki. Az óriási falfestményen Lionel Messi mellett Lionel Scaloni szövetségi kapitány, Pablo Aimar, Walter Samuel és a teljes világbajnok keret is helyet kapott.

A legkülönlegesebb látványosság azonban a kertben épített mini stadion, amely a Boca Juniors legendás arénájának, a La Bombonerának a kicsinyített mása áll.

Most csak egy dolog érdekli: a vasárnapi döntő. Ha Argentína ismét világbajnok lesz, aligha ez lesz az utolsó átalakítás a különleges birtokon.

A futballőrület nem ismer határokat. Egy brit drukker például még a vb-elődöntő előtt közel 260 ezer forintot fizetett azért a tetoválásért, amely Anglia világbajnoki címét hirdeti.

 

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