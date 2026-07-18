Maradona-szobor, Messi-graffitik és saját stadion – egy cseh férfi teljes házát Argentínának szentelte - videó

Maradona-szobor az udvaron, Messi-zászlók a kerítésen, argentin színekre festett homlokzat és egy saját stadion a kertben. A Prágától mintegy 90 kilométerre fekvő Bukovkában élő Miloslav „Čurby” Urbanec házáról első pillantásra látszik: megszállott argentin focidrukker – írja a Bild.

Egész házát Argentínának szentelte egy cseh futballőrült

Fotó: Salonky HK/Facebook

Elképesztő, mit művelt a házával

Az 51 éves cseh fanatikus szurkoló 1978-ban, Argentína első világbajnoki címénél szeretett bele a válogatottba. Miközben édesapja Brazíliának szurkolt, ő az argentinokat választotta.

Elmondása szerint azért, mert hosszú hajukkal gyerekkori hősére, Winnetoura emlékeztették.

Urbanec már négyévesen futballozott, a sport iránti rajongása pedig az évek során csak tovább nőtt. A 2022-es katari világbajnokság után elhatározta, hogy egész birtokát Argentínának állít emléket.

Természtesen az autóján is az argentin hős, Messi képe díszeleg

Fotó: Salonky HK/Facebook

A ház homlokzatát az ország egyik legismertebb graffitiművészével festette ki. Az óriási falfestményen Lionel Messi mellett Lionel Scaloni szövetségi kapitány, Pablo Aimar, Walter Samuel és a teljes világbajnok keret is helyet kapott.

Miloslav Urbanec es un checo que transformó su casa, a 90 km de Praga, en un santuario homenaje a Lionel Messi y a la selección argentina.



Mirá Telenueve al Amanecer en vivo desde acá 👉 https://t.co/JPPQDCqoED pic.twitter.com/ysvh3ZIBNf — Telenueve (@telenueveC9) July 3, 2026

A legkülönlegesebb látványosság azonban a kertben épített mini stadion, amely a Boca Juniors legendás arénájának, a La Bombonerának a kicsinyített mása áll.

Most csak egy dolog érdekli: a vasárnapi döntő. Ha Argentína ismét világbajnok lesz, aligha ez lesz az utolsó átalakítás a különleges birtokon.

A futballőrület nem ismer határokat. Egy brit drukker például még a vb-elődöntő előtt közel 260 ezer forintot fizetett azért a tetoválásért, amely Anglia világbajnoki címét hirdeti.