Legalább 50 ember halálát okozta Indiában a monszuneső utáni árvíz

India északkeleti Asszám államában legalább 50 ember halálát okozta az árvíz, és 700 ezren kényszerültek otthonuk elhagyására a Brahmaputra folyót kiárasztó, napokig tartó heves monszuneső után.

Több utat is elöntött az árvíz Indiában. Fotó: DAVID TALUKDAR / ANADOLU

Több utat is elöntött az árvíz Indiában

A folyó, Ázsia egyik legnagyobb folyója, amely Kína Tibet régiójából ered, és körülbelül 900 kilométer hosszan folyik Asszámon keresztül, falvakat árasztott el, otthonokat sodort el, és közel 300 ezer embert kényszerített a kormány által működtetett segélytáborokba. Himanta Biswa Sarma, Asszám főminisztere közölte, hogy a hatóságok élelmiszert és segélyszállítmányokat biztosítottak az árvízkárosultaknak helikopterek segítségével.

Közel 900 falu került víz alá, és több mint 7000 otthon áram nélkül maradt. A rendőrség, a katasztrófavédelmi csapatok és a helyi önkéntesek azon dolgoznak, hogy megmentsék az árvíz sújtotta lakosokat, és alapvető ellátmányt szállítsanak a bajbajutott közösségeknek.

Csütörtök este árvíz pusztította el Asszám mintegy 2 millió lakosú fővárosának, Guhahatinak egyes részeit. Többen is munkahelyükön ragadtak, míg néhányan az utakon, miután víz alá került több terület is - írta az AP News.