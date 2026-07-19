Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
New York

„Soha életemben nem láttam ilyet” - megszólalt egy szemtanú, víz alá került New York

6 perce
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Árvíz okozott komoly fennakadásokat New Yorkban, miután heves esőzések csaptak le a városra szombaton. Manhattan ikonikus Soho negyedének utcáit percek alatt elöntötte a víz, az autók alig tudtak közlekedni, a gyalogosok pedig szemeteszsákokkal próbálták megóvni magukat a mindent elsöprő árvíztől.
Link másolása
Vágólapra másolva!
New Yorkárvízvillámárvíz

Villámárvíz öntötte el New York belvárosát szombaton. A város egyik legismertebb és legforgalmasabb negyedében, Sohóban a West Broadway és a Grand Street kereszteződését teljesen elborította a víz.

Árvíz bénította meg New Yorkot: sokkoló videón, ahogy percek alatt víz alá került Soho
Árvíz bénította meg New Yorkot
Fotó: SPENCER PLATT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Villámárvíz bénította meg New Yorkot

A víz szombaton nem sokkal dél után kezdett gyorsan emelkedni, és körülbelül két órára tetőzött. A hatóságok New York mind az öt városrészére villámárvíz-riasztást adtak ki. A heves esőzés miatt ideiglenesen leállították a légi forgalmat a város legforgalmasabb repülőterein, emellett több fontos gyorsforgalmi utat is lezártak.

A városi katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a legnagyobb mennyiségű csapadék Alsó-Manhattanben, valamint Brooklyn és Queens nyugati részén hullott, ahol az árvíz okozta a legjelentősebb fennakadásokat.

A közösségi médiában gyorsan terjedő videókon látható, ahogy személyautók és taxik óvatosan próbálnak áthaladni az elárasztott utcákon, miközben a gyalogosok csak nehezen tudnak közlekedni a térdig érő vízben  – írja a New York Post.

A helyiek szerint még soha nem volt ilyen

A 35 éves Taylor Prokes, aki a Felix Bar & Restaurant felett lakik, lakótársa felvételét osztotta meg az interneten. Elmondása szerint még soha nem tapasztalt hasonlót.

„Soha életemben nem láttam ilyet. Teljes káosz volt”

– mondta. Hozzátette, hogy egy közeli palacsintázóba is betört a víz, ezért a vendégek szemeteszsákokat húztak a lábukra, hogy valahogy kijussanak az utcára.

A hatalmas esőzés és az elöntött utcák ellenére a bárok vendégei továbbra is érkeztek.

„Feltűrték a nadrágjukat, felhúzták a szoknyájukat, és a koszos vízben átgázolva is bejöttek hozzánk. Hihetetlen volt”

– mesélte egy helyi üzletvezető.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!