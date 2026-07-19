„Soha életemben nem láttam ilyet” - megszólalt egy szemtanú, víz alá került New York

Villámárvíz öntötte el New York belvárosát szombaton. A város egyik legismertebb és legforgalmasabb negyedében, Sohóban a West Broadway és a Grand Street kereszteződését teljesen elborította a víz.

Árvíz bénította meg New Yorkot

Fotó: SPENCER PLATT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Villámárvíz bénította meg New Yorkot

A víz szombaton nem sokkal dél után kezdett gyorsan emelkedni, és körülbelül két órára tetőzött. A hatóságok New York mind az öt városrészére villámárvíz-riasztást adtak ki. A heves esőzés miatt ideiglenesen leállították a légi forgalmat a város legforgalmasabb repülőterein, emellett több fontos gyorsforgalmi utat is lezártak.

🏙️FLOODED NYC STREETS 🌊 : The streets of the Soho neighborhood in New York City were flooded after heavy rain and severe thunderstorms swept through the area on Saturday. pic.twitter.com/4e4p8E6IxO — FOX Weather (@foxweather) July 18, 2026

A városi katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a legnagyobb mennyiségű csapadék Alsó-Manhattanben, valamint Brooklyn és Queens nyugati részén hullott, ahol az árvíz okozta a legjelentősebb fennakadásokat.

A közösségi médiában gyorsan terjedő videókon látható, ahogy személyautók és taxik óvatosan próbálnak áthaladni az elárasztott utcákon, miközben a gyalogosok csak nehezen tudnak közlekedni a térdig érő vízben – írja a New York Post.

Shocking video shows streets of Soho underwater as NYC is hit with heavy rain and flash flooding https://t.co/plU8vq1cQ6 pic.twitter.com/AkGTHtITgu — New York Post (@nypost) July 19, 2026

A helyiek szerint még soha nem volt ilyen

A 35 éves Taylor Prokes, aki a Felix Bar & Restaurant felett lakik, lakótársa felvételét osztotta meg az interneten. Elmondása szerint még soha nem tapasztalt hasonlót.

„Soha életemben nem láttam ilyet. Teljes káosz volt”

– mondta. Hozzátette, hogy egy közeli palacsintázóba is betört a víz, ezért a vendégek szemeteszsákokat húztak a lábukra, hogy valahogy kijussanak az utcára.

A hatalmas esőzés és az elöntött utcák ellenére a bárok vendégei továbbra is érkeztek.

„Feltűrték a nadrágjukat, felhúzták a szoknyájukat, és a koszos vízben átgázolva is bejöttek hozzánk. Hihetetlen volt”

– mesélte egy helyi üzletvezető.