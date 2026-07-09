Életét kockáztatva mentette ki az árvízből egy menhely állatait egy férfi – videó

Súlyos árvíz sújtja Kína déli részét, ahol a Kuanghszi-Csuang Autonóm Terület székhelyén, Nanningban egy állatmenhelyet is elöntött a víz. A menhely tulajdonosa, Mo Xingjian egyedül próbálta biztonságba juttatni a gondjaira bízott állatokat.

Derékig érő vízben mentette az árvízből az állatokat

Fotó: YouTube/Associated Press

A férfi derékig érő vízben gázolva mentette a kutyákat és macskákat.

Egyszerre csupán két kutyát tudott átszállítani a biztonságos területre, miközben a macskákat falakra és háztetőkre terelte, hogy távol tartsa őket az egyre emelkedő vízszinttől.

A menhely egyik munkatársa szerint az eddig kimentett állatok biztonságban vannak, azonban a mentés még nem ért véget. Több kutya és több mint ötven macska továbbra is arra vár, hogy biztonságos helyre szállítsák őket – írja a CGTN.

A mentési munkálatok folytatódnak, miközben a térségben továbbra is komoly problémákat okoznak az áradások.

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