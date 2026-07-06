Szörnyű repülőgép-baleset rázta meg a világot, kifutópályájába csapódott egy utasszállító

2013. július 6-án az Asiana Airlines 214-es járata leszállást hajtott végre a San Francisco-i Nemzetközi Repülőtéren (SFO). Azonban a Boeing 777-200ER a légikikötő megközelítése egy kifutópálya előtti tengerparti falnak ütközött. A tragikus baleset három halálos áldozatot követelt, a fedélzeten tartózkodó 307 személyből összesen 187-en sérültek meg. Ez volt az első halálos kimenetelű Boeing 777-es baleset azóta, hogy a repülőgéptípus 1995-ben forgalomba állt.

13 éve csapódott a kifutópályába az Asiana Airlines 214-es járata. Fotó: JOSH EDELSON / AFP

A repülőgép-baleset, ami örökre beleégett légi közlekedés történelmébe

A járat a dél-koreai Szöul közelében található Incshoni nemzetközi repülőtérről indult. A 28L kifutópályájához való utolsó megközelítés során, tiszta időjárási körülmények ellenére a repülőgép jelentősen a tervezett pálya alá süllyedt, és sebessége veszélyesen alacsonyra esett - írta az Aviation Safety Network.

Mindössze 1,5 másodperccel a becsapódás előtt , helyi idő szerint 11:28-kor, a személyzet megpróbálta megszakítani a leszállást és átstartolni. A gép azonban túl lassan és alacsonyan repült. A fő futómű és a farokrész a repülőtér peremét körülvevő tengerparti falnak csapódott, leszakítva azt.

A megmaradt törzs megcsúszott és végigpördült a kifutópályán, mielőtt kigyulladt.

A baleset 3 kínai tinédzser életét követelte, ketten a helyszínen életüket vesztették, míg a 16 éves Ye Mengyuan a becsapódás során kirepült a repülőgépből. Még életben volt, azonban a tűzoltóhabbal borított kifutópályán elütötte egy kiérkező tűzoltóautó a kaotikus mentési jelenet közepette.

A több mint 180 kórházba szállított személy sérülései között a kisebb horzsolásoktól kezdve a gerincsérülésekig és bénulásokig minden előfordult - írta az ABC News.

Rengeteg hiányosságot vetett fel az Asiana Airlines-nál baleset vizsgálata

A baleset kivizsgálás során a Nemzeti Közlekedésbiztonsági Ügynökség (NTSB) megállapította, hogy a baleset valószínűsíthető oka a személyzet nem megfelelő süllyedésmenedzsmentje volt a vizuális megközelítés során, a pilóta által az automatikus sebességszabályozás akaratlan kikapcsolása, a legénység elégtelen sebesség ellenőrzése, valamint a késői átstartolás amiatt, miután észlelték, hogy a gép a megfelelő süllyedési magasság alatt repül.