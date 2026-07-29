Aszályhelyzetet hirdettek ki Angliában: rendkívül leapadtak a folyók és a víztározók

Anglia területének felén aszályhelyzetet hirdettek ki, miután a rendkívül kevés csapadék és a hosszan tartó magas hőmérséklet leapasztotta a folyókat és a víztározókat - közölte szerdán a brit Környezetvédelmi Ügynökség.

Aszályhelyzetet hirdettek ki Anglia felére. Fotó: RASID NECATI ASLIM / ANADOLU

Aszályhelyzet Angliában: leapadtak a folyók és víztározók

Júliusban eddig a hosszú távú átlagos csapadékmennyiség mindössze 7%-a hullott le, Dél-Anglia egyes részein pedig ez az arány 1%-ra esett vissza. Mindeközben Közép-, Kelet- és Dél-Anglia hatalmas területein gyorsan kialakuló, úgynevezett villámaszály tapasztalható. Hivatalosan már több régióban is szárazság van: Londonban, Kelet-Angliában, a Temze-völgyben, Hampshire-ben és a Wight-szigeten, Devonban és Cornwallban, Nyugat-Midlandsben, valamint Wessexben.

Anglia folyóinak mintegy 78%-ánál az átlagos alatti a vízszint, a víztározók kapacitása pedig 75,3%-ra csökkent. Hét vízművállalat vezetett be vízhasználati korlátozásokat, amelyek körülbelül 23 millió fogyasztót érintenek. A Környezetvédelmi Ügynökség közölte, hogy a 2022-es és a 2025-ös után ez Anglia harmadik aszálya öt éven belül.

A brit meteorológiai szolgálat (Met Office) szerdán megerősítette, hogy új júniusi hőmérsékleti rekord született az Egyesült Királyságban és Angliában: 38 fok. Ez az érték meghaladta a korábban bejelentett 37,7 fokos előzetes adatot, és mostantól ez az Egyesült Királyságban valaha mért legmagasabb júniusi hőmérséklet - írta a Reuters.