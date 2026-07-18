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aszteroida

Hamarosan ritka égi jelenség halad el a Föld mellett – 7,6 milliárd ember láthatja majd

45 perce
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2029-ben egy rendkívül ritka égi eseményre kerül sor, amelyet a világ lakosságának jelentős része szabad szemmel is megfigyelhet. Az Apophis nevű aszteroida minden korábban előre jelzett nagy égitestnél közelebb halad majd el a Föld mellett, a szakemberek szerint azonban nem jelent veszélyt bolygónkra.
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aszteroidaűrszondaNASA

A 99942 Apophis nevű aszteroida 2029. április 13-án mintegy 32 ezer kilométerre közelíti meg a Földet. Ez közelebb van, mint számos geostacionárius műhold pályája, így az elhaladás az egyik legközelebbi lesz, amelyet egy ekkora méretű kisbolygó esetében valaha előre jeleztek.

aszteroida Művészi illusztráció az Apophis aszteroidáró Artist's concept of the Apophis asteroid. Apophis asteroid is orbiting near Earth in the year 2029 and will be able to be seen with the naked eye. (Photo by Corey Ford / StockTrek Images via AFP)
Művészi illusztráció az Apophis aszteroidáró
Fotó: COREY FORD / StockTrek Images via AFP

A NASA adatai szerint a mintegy 340 méter hosszú, az Eiffel-torony méretéhez hasonlítható égitestet 2004-ben fedezték fel. Akkoriban még felmerült annak lehetősége, hogy 2029-ben a Földnek ütközhet, ezért a Torinói veszélyességi skálán kezdetben 4-es besorolást kapott.

A későbbi számítások azonban kizárták a becsapódás lehetőségét. A NASA jelenlegi álláspontja szerint az Apophis legalább a következő száz évben nem jelent ütközési kockázatot, ezért veszélyességi besorolását nullás szintre módosították – számolt be róla az Indy100.

Miért különleges az aszteroida elhaladása?

Az Európai Űrügynökség (ESA) szerint egy ekkora méretű aszteroida csak nagyjából ötezer-tízezer évente halad el ilyen közel a Föld mellett. A szakemberek ezért a 2029-es eseményt kivételes tudományos lehetőségnek tekintik.

A NASA az Apophis megfigyelésére jelölte ki az OSIRIS–APEX kutatóűrszondát, emellett több földi távcsővel is figyelemmel kíséri az égitest mozgását. A kutatók azt szeretnék megvizsgálni, miként befolyásolja a Föld gravitációja az aszteroida pályáját, forgását és felszínét.

A jelenlegi előrejelzések szerint a világ népességének mintegy 90 százaléka, vagyis körülbelül 7,6 milliárd ember figyelheti meg az égitestet. Az Apophis Ausztrália, Ázsia, Afrika, Európa és Dél-Amerika keleti részének nagy részéről akár hét órán keresztül is látható lehet, így a 2029-es elhaladás a történelem egyik legjelentősebb megfigyelhető közeli aszteroida-eseményének ígérkezik.

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