Hamarosan ritka égi jelenség halad el a Föld mellett – 7,6 milliárd ember láthatja majd

A 99942 Apophis nevű aszteroida 2029. április 13-án mintegy 32 ezer kilométerre közelíti meg a Földet. Ez közelebb van, mint számos geostacionárius műhold pályája, így az elhaladás az egyik legközelebbi lesz, amelyet egy ekkora méretű kisbolygó esetében valaha előre jeleztek.

Művészi illusztráció az Apophis aszteroidáró

Fotó: COREY FORD / StockTrek Images via AFP

A későbbi számítások azonban kizárták a becsapódás lehetőségét. A NASA jelenlegi álláspontja szerint az Apophis legalább a következő száz évben nem jelent ütközési kockázatot, ezért veszélyességi besorolását nullás szintre módosították – számolt be róla az Indy100.

Miért különleges az aszteroida elhaladása?

Az Európai Űrügynökség (ESA) szerint egy ekkora méretű aszteroida csak nagyjából ötezer-tízezer évente halad el ilyen közel a Föld mellett. A szakemberek ezért a 2029-es eseményt kivételes tudományos lehetőségnek tekintik.

A NASA az Apophis megfigyelésére jelölte ki az OSIRIS–APEX kutatóűrszondát, emellett több földi távcsővel is figyelemmel kíséri az égitest mozgását. A kutatók azt szeretnék megvizsgálni, miként befolyásolja a Föld gravitációja az aszteroida pályáját, forgását és felszínét.

A jelenlegi előrejelzések szerint a világ népességének mintegy 90 százaléka, vagyis körülbelül 7,6 milliárd ember figyelheti meg az égitestet. Az Apophis Ausztrália, Ázsia, Afrika, Európa és Dél-Amerika keleti részének nagy részéről akár hét órán keresztül is látható lehet, így a 2029-es elhaladás a történelem egyik legjelentősebb megfigyelhető közeli aszteroida-eseményének ígérkezik.