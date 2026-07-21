Élő adásban ordított rá a kutyájára az ausztrál politikus – videó

Egy ausztrál politikus élő tévéinterjú közben szakította félbe a mondandóját, hogy rendre utasítsa a kutyáját. A volt miniszterelnök-helyettes röviden elnézést kért, majd folytatta a beszélgetést.

Élő adásban ordított rá a kutyájára az ausztrál politikus Forrás: YouTube/The Star

Élő adásban ordított rá a kutyájára az ausztrál politikus

Barnaby Joyce volt ausztrál miniszterelnök-helyettes élő televíziós interjút adott az ABC műsorában, amikor váratlanul félbeszakította a válaszát, és rákiáltott a kutyájára, hogy üljön le. A politikus Pauline Hanson pártelnök Tommy Robinsonnal tervezett találkozóját védte, amikor az állat megzavarta. Joyce röviden elnézést kért, közölte, hogy a kutyájáról van szó, majd folytatta az interjút. A bizarr pillanatról készült felvétel gyorsan terjedni kezdett az interneten, és rövid idő alatt világszerte sok nézőhöz eljutott – számolt be a The Independent.

Andy Burnham az Egyesült Királyság új miniszterelnöke

A brexit népszavazás óta tíz év telt el, ezalatt hat miniszterelnök költözött be a Downing Street 10.-be. 2026. június 22-én, hétfőn Keir Starmer benyújtotta lemondását III. Károlynak, aki Andy Burnhamet bízta meg az új brit kormány megalakításával.

Andy Burnham a brit uralkodó negyedik miniszterelnöke Liz Truss, Rishi Sunak és Keir Starmer után. Egyben ő lesz a hetedik kormányfő a 2016-os EU-tagsági népszavazás óta.

Mit kell tudni Ukrajna új miniszterelnökéről és miért robbant ki botrány a védelmi miniszter posztja körül?

Az ukrán parlament 289 szavazattal Szerhij Koreckijt választotta meg miniszterelnöknek, miután Volodimir Zelenszkij teljes kormányátalakítást kezdeményezett. Az új kabinet egyik fő feladata az energetikai rendszer védelme és a háború következő szakaszára való felkészülés lesz.

Több miniszter megtartotta posztját, a védelmi és a külügyi tárca élén azonban változásokat jelentettek be. Mihajlo Fedorov távozása miatt politikai vita robbant ki, miközben Zelenszkij szerint Koreckij tapasztalataira különösen a közelgő, várhatóan rendkívül nehéz téli időszakban lesz szükség.