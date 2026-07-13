Súlyos betegséggel küzd Ausztria pénzügyminisztere

Nyilvánosság elé állt betegségével Markus Marterbauer osztrák pénzügyminiszter. A következő három hónapban intenzív kezelés vár rá, de hangsúlyozta, hogy a terápia mellett is teljes értékűen kívánja ellátni hivatali feladatait – tudta meg az osztrák Heute hírportál.

Markus Marterbauer osztrák pénzügyminiszter

Fotó: Daniel Gnap / AFP

Markus Marterbauer hétfőn közleményben jelentette be, hogy daganatos betegséget diagnosztizáltak nála.

Ausztriában jóval több mint 400 ezer ember él daganatos diagnózissal. Nemrég én is közéjük kerültem. Limfómát állapítottak meg nálam. Ez egy olyan betegség, amely az elmúlt évek kutatásainak és a kiváló osztrák egészségügyi rendszernek köszönhetően ma már nagyon jó eséllyel gyógyítható. Ehhez azonban elengedhetetlen, hogy azonnal megkezdjem a megfelelő kezelést

– fogalmazott.

Arra kérte a sajtót, hogy tartsák tiszteletben a helyzetét

A pénzügyminiszter közölte, hogy hétfőtől a bécsi AKH-ban kapja a kezeléseket, amelyek várhatóan a következő három hónapban zajlanak majd.

„A kezelőorvosomnál és a csapatánál kiváló kezekben érzem magam. A terápiás alkalmak egyszerűen újabb bejegyzések lesznek a hivatalos naptáramban, ezért időnként előfordulhat, hogy egy-egy találkozót át kell ütemezni. A kezelést azonban úgy szervezik meg, hogy pénzügyminiszterként továbbra is maradéktalanul el tudjam látni a feladataimat” – írta.

Marterbauer egyúttal azt kérte a nyilvánosságtól és a sajtótól, hogy betegségével kapcsolatban nyíltan, ugyanakkor tisztelettel és méltányosan kommunikáljanak.

Ahogyan sok más ember esetében is, ez a betegség érzelmileg megterhelő a családom, a barátaim és a munkatársaim számára is. Előre is köszönöm a tiszteletet és a megértést. Remélem, hogy hamarosan ismét Ausztria sikeres gazdasági és költségvetési konszolidációjáról beszélgethetünk

– zárta közleményét.

Miközben világszerte emberek milliói küzdenek daganatos betegségekkel, a kutatók az elmúlt években több biztató áttörést is elértek. Az elmúlt időszakban bemutatott fejlesztések új távlatokat nyithatnak a rák kezelésében, és reményt adhatnak a betegeknek.