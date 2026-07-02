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tragédia

Gyász: holtan találták az eltűnt, autista hétévest

52 perce
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Tragikus véget ért egy autizmussal élő, hétéves kisfiú eltűnése az Egyesült Államokban. A gyermeket két napos keresés után egy közeli ház medencéjében találták meg. Halálát véletlen fulladás okozta, családja szerint mindig is vonzotta őt mindenfajta víz.
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tragédiaautistaeltűnt

Holtan találták meg azt az eltűntnek vélt hétéves autista kisfiút, aki egy medencébe fulladva vesztette életét. A kis Harbe Nagit két napon át kerestét, holttestét június 30-án találták meg. A haláleset körülményeit kezdetben még vizsgálták, később azonban megerősítették, hogy a kisfiú véletlen fulladás következtében hunyt el. 

Holtan találták az eltűnt autista hétévest.
Holtan találták az eltűnt autista hétévest. Fotó: Shutterstock

A beszámolók szerint a gyermek holttestére egy szomszéd kertjében lévő medencében bukkantak rá, néhány méterre attól a háztól, ahol utoljára látták. A rendőrség közlése szerint a medencét a keresés során többször is átvizsgálták, ám a zavaros víz miatt nem vették észre a fenéken fekvő testet. Az csak később emelkedett a felszínre.

Holtan találták az eltűnt autista hétévest: napokig keresték

A kisfiút június 28-án, vasárnap délután jelentették eltűntnek. Harbe nem a környéken lakott, csupán édesanyjával látogatóban volt egy ismerősüknél. Keresését megnehezítette, hogy autizmussal élt, nem beszélt, családja pedig elsősorban arabul kommunikált vele. A hatóságok szerint semmi sem utalt arra, hogy bűncselekmény állna az eltűnés hátterében.

Harbe különösen vonzódott a vízhez, a természethez és a mászáshoz. Kedvenc dala a Twinkle Twinkle Little Star volt, ezért a keresés során fagylaltos autókat is a környékre hívtak, abban bízva, hogy a zenéjük előcsalogatja a kisfiút. A család hétfőn 10 ezer dolláros, több millió forintos nyomravezetői díjat ajánlott fel a gyermek biztonságos megtalálásáért. Nagybátyja, Adam Alharbi elmondta, hogy Harbe korábban is többször megpróbált kiszökni a házból, de édesanyja mindig időben utána ment, írja a People.

 

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