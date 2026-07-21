Autóbalesetben halt meg egy ötéves kislány, szívszorító megemlékezést tartanak az óvodájában Jánossomorján

Az autóbaleset szombaton történt a romániai A1-es autópályán, Kereszténysziget közelében, az autópálya 262-es kilométerszelvényénél, a Szászsebes-Nagyszeben menetirányban.

Az autóbalesetben az ötéves kislány meghalt, édesanyja és kisöccse megsérültek

Fotó: Pixabay

Az első vizsgálatok alapján az autót vezető 41 éves külföldi állampolgárságú férfi – egyelőre nem tudni, miért – elvesztette uralmát a kocsi fölött, és nekiütközött a középső szalagkorlátnak, majd felborult.

A mentők kiérkezésekor az ötéves kislánynak már leállt a légzése és a keringése. Megpróbálták újraéleszteni, de nem sikerült, már csak a halál beálltát tudták megállapítani.

A kislány édesanyja és egyéves öccse megsérült.

A kislány a Jánossomorjai Aranykapu Óvoda pusztasomorjai tagóvodájába járt, ahol gyertyagyújtással emlékeznek rá július 22-én, szerdán, 20 órakor – írja a JTV tudósítására hivatkozva a Kisalföld. A gyertyagyújtásra minden együttérzését kifejezni kívánót várnak.

Brutális autóbaleset: életveszélyes állapotba került egy kisgyerek

Rendkívül súlyos közlekedési baleset történt Ausztrália Queensland államában, ahol két autó ütközött össze egy kereszteződésben. Az autóbaleset következtében egy általános iskolás gyerek és két felnőtt életveszélyesen megsérült.