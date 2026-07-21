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autóbaleset

Autóbalesetben halt meg egy ötéves kislány, szívszorító megemlékezést tartanak az óvodájában Jánossomorján

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Az ötéves kislány családjával Romániában szenvedett balesetet július 18-án. Az autóbalesetet a kislány nem élte túl, édesanyja és kisöccse megsérült.
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autóbalesetbalesetRománia

Az autóbaleset szombaton történt a romániai A1-es autópályán, Kereszténysziget közelében, az autópálya 262-es kilométerszelvényénél, a Szászsebes-Nagyszeben menetirányban.

autóbaleset
Az autóbalesetben az ötéves kislány meghalt, édesanyja és kisöccse megsérültek
Fotó: Pixabay

Az első vizsgálatok alapján az autót vezető 41 éves külföldi állampolgárságú férfi – egyelőre nem tudni, miért – elvesztette uralmát a kocsi fölött, és nekiütközött a középső szalagkorlátnak, majd felborult.

A mentők kiérkezésekor az ötéves kislánynak már leállt a légzése és a keringése. Megpróbálták újraéleszteni, de nem sikerült, már csak a halál beálltát tudták megállapítani.

A kislány édesanyja és egyéves öccse megsérült.

A kislány a Jánossomorjai Aranykapu Óvoda pusztasomorjai tagóvodájába járt, ahol gyertyagyújtással emlékeznek rá július 22-én, szerdán, 20 órakor – írja a JTV tudósítására hivatkozva a Kisalföld. A gyertyagyújtásra minden együttérzését kifejezni kívánót várnak.

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