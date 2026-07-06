Minden perc számított: forró autóban rekedt egy baba, édesanyja pánikban kért segítséget

Az anyuka riasztotta a rendőrséget. A baba és a kulcsok is a kocsiban rekedtek.
Perceken múlt a baj Szlovákiában, Holicsban, ahol egy 6 hónapos kisbaba egy felforrósodott, lezárt autóban rekedt. A rendőrséget a kétségbeesett édesanya riasztotta, miután autója váratlanul lezáródott, miközben a kulcsok és a kisfia is bent maradtak a járműben.
A hatóságok a baba segítségére siettek
A járőrök rövid időn belül a helyszínre érkeztek. Mivel minden perc számított a nyári hőségben, betörték az egyik oldalsó ablakot, kinyitották az autót, majd kiemelték a csecsemőt. A kisfiúnak nem esett baja, orvosi ellátásra sem volt szükség - írja a Paraméter.
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A rendőrség az eset kapcsán ismét felhívta a figyelmet arra, hogy a nagy melegben már egy pillanatnyi figyelmetlenség is életveszélyes helyzethez vezethet.