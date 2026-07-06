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forró autó

Minden perc számított: forró autóban rekedt egy baba, édesanyja pánikban kért segítséget

49 perce
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Az anyuka riasztotta a rendőrséget. A baba és a kulcsok is a kocsiban rekedtek.
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forró autóbabarendőrség

Perceken múlt a baj Szlovákiában, Holicsban, ahol egy 6 hónapos kisbaba egy felforrósodott, lezárt autóban rekedt. A rendőrséget a kétségbeesett édesanya riasztotta, miután autója váratlanul lezáródott, miközben a kulcsok és a kisfia is bent maradtak a járműben.

A baba sikeresen megmenekült
A baba sikeresen megmenekült (Illusztráció)
Fotó: Unsplash

A hatóságok a baba segítségére siettek

A járőrök rövid időn belül a helyszínre érkeztek. Mivel minden perc számított a nyári hőségben, betörték az egyik oldalsó ablakot, kinyitották az autót, majd kiemelték a csecsemőt. A kisfiúnak nem esett baja, orvosi ellátásra sem volt szükség - írja a Paraméter.

A rendőrség az eset kapcsán ismét felhívta a figyelmet arra, hogy a nagy melegben már egy pillanatnyi figyelmetlenség is életveszélyes helyzethez vezethet. 

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