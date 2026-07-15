18 éves fiú meggyilkolásával vádolják a kilencszeres bajnokot

Egy 18 éves fiú meggyilkolásával vádolnak egy sportolót, a fiatal a hírek szerint közlekedési balesetben vesztette életét. Az ugyancsak 18 éves, kilencszeres kick-box bajnoknak, Tyler Fordnak a Gorseinonból származó Ceiran Evans halála miatt kell felelnie, illetve egy másik személy elleni gyilkossági kísérlettel is vádolják, miután a dél-walesi rendőrség közlése szerint egy 19 éves, meg nem nevezett férfi továbbra is kórházban fekszik.

Gyilkossággal vádolják a kilencszeres bajnokot / Fotó: unsplash.com (Képünk illusztráció)

Gyilkossággal vádolják a kilencszeres bajnokot

A vád egy autó és egy terepjáró közötti karambolról szól, amely július 9-én történt Gorseinonban, további részleteket azonban nem hoztak nyilvánosságra. A Morristonban élő Ford akkor a rövid adminisztratív meghallgatás során csak a nevét erősítette meg, és nem kérték fel vallomások benyújtására.

A bíró, Paul Thomas szeptember 29-re tűzte ki a vádemelési javaslat és az ügyviteli tárgyalás időpontját, majd bejelentette, a két hétig tartó tárgyalás január 11-én kezdődik, mialatt elrendelte Ford előzetes letartóztatását.

Az áldozat, Ceiran Evans családját tájékoztattuk a fejleményekről, és továbbra is számíthatnak a támogatásunkra ebben a rendkívül nehéz időszakban. Kérjük, hogy tartsák tiszteletben a magánéletüket. Bár vádat emeltünk egy személy ellen, ami rendkívül jelentős előrelépés, a nyomozásunk továbbra is az ütemterv szerint zajlik, és kérjük, hogy aki információval rendelkezik, vegye fel velünk a kapcsolatot

- mondta el Danielle Thorne főfelügyelő, a Súlyos Bűnügyi Nyomozó Csoport tagja július 10-én, pénteken, hozzátéve, tudomásuk van arról, hogy a közösségi médiában felvételek keringenek az esetről, így arra kért mindenkit, aki hasonlóval rendelkezik, hogy nyilvánvaló okokból ne ossza meg azokat - írja a Daily Star.