Súlyos tragédia: 40 halálos áldozatot követelt egy buszbaleset

Egy száguldó, túlzsúfolt személyszállító busz péntek kora reggel egy autópályáról egy sziklás szakadékba zuhant Pakisztán délnyugati részén, 40 ember halálát és 8 megsebesülését okozva. Ez volt az utóbbi évek egyik legsúlyosabb baleset az országban.

40 ember életét követelte egy buszbaleset. (Képünk illusztráció) Fotó: Illusztráció/Unsplash

40 ember életét követelte egy buszbaleset

A busz irányíthatatlanná vált, és a szakadékba zuhant Dana Sarban, egy távoli területen, Beludzsisztán és Hajber-Pahtunhva tartományok határán – mondta Shahid Rind, a Beludzsisztáni kormány szóvivője.

Elmondása szerint a busz nemcsak a saját utasait szállította, hanem egy másik, lerobbant busz utasait is, így a jármű túlzsúfolt volt.

Rind elmondta, hogy a mentők dolgoznak a balesetben elhunytak azonosításán.

Asif Ali Zardari pakisztáni elnök sajnálatát fejezte ki a halálos buszbaleset miatt, részvétét fejezte ki a halálos áldozatok családjainak, és mielőbbi felépülést kívánt a sérülteknek. Arra utasította az illetékes hatóságokat, hogy biztosítsák a sérültek számára a lehető legjobb orvosi ellátást - írta az AP News.