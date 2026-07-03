Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Meghalt Szilágyi Tibor

buszbaleset

Súlyos tragédia: 40 halálos áldozatot követelt egy buszbaleset

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Hatalmas tragédia rázta meg Pakisztánt kora reggel. Egy halálos buszbaleset 40 ember életét követelte, és többen is megsérültek.
Link másolása
Vágólapra másolva!
buszbalesetpakisztánhalálos áldozat

Egy száguldó, túlzsúfolt személyszállító busz péntek kora reggel egy autópályáról egy sziklás szakadékba zuhant Pakisztán délnyugati részén, 40 ember halálát és 8 megsebesülését okozva. Ez volt az utóbbi évek egyik legsúlyosabb baleset az országban.

40 ember életét követelte egy buszbaleset
40 ember életét követelte egy buszbaleset. (Képünk illusztráció) Fotó: Illusztráció/Unsplash

40 ember életét követelte egy buszbaleset

A busz irányíthatatlanná vált, és a szakadékba zuhant Dana Sarban, egy távoli területen, Beludzsisztán és Hajber-Pahtunhva tartományok határán – mondta Shahid Rind, a Beludzsisztáni kormány szóvivője.

Elmondása szerint a busz nemcsak a saját utasait szállította, hanem egy másik, lerobbant busz utasait is, így a jármű túlzsúfolt volt. 

Rind elmondta, hogy a mentők dolgoznak a balesetben elhunytak azonosításán.

Asif Ali Zardari pakisztáni elnök sajnálatát fejezte ki a halálos buszbaleset miatt, részvétét fejezte ki a halálos áldozatok családjainak, és mielőbbi felépülést kívánt a sérülteknek. Arra utasította az illetékes hatóságokat, hogy biztosítsák a sérültek számára a lehető legjobb orvosi ellátást - írta az AP News.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!