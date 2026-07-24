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baleset

Anya és lánya halt meg, miközben egy kisgyereket próbáltak megmenteni

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
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Szívszorító tragédia történt egy angliai tengerparton, ahol egy anya és 15 éves lánya életét vesztette, miközben megpróbáltak segíteni egy bajba került gyermeknek. A balesetben megsérült 7 éves kislányt súlyos állapotban vitték kórházba.
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A tragédiával végződő baleset szerda este történt az angliai Essex megyében található West Mersea partjánál, a Seaview Avenue közelében.

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Halálos baleset történt a családi nyaraláson - Illusztráció
Fotó: Pixabay

A segélyhívás 17 óra 35 perckor érkezett a hatóságokhoz, miután több ember került bajba a vízben. A mentésben a parti őrség, a mentők és több más sürgősségi egység is részt vett.

Egy negyvenes éveiben járó nő és egy tinédzser lány meghalt a történtek során.

Később a család azonosította az áldozatokat: a 42 éves Shalina Rahmant és 15 éves lányát, Sameehát – írja a Daily Star.

Mint kiderült, megpróbáltak segíteni a lány hétéves unokatestvérének, aki bajba került a vízben. A kislányt kórházba szállították, állapota súlyos.

A beszámolók szerint a család egy nyári kiránduláson vett részt West Merseán, amikor a gyorsan változó vízviszonyok miatt több ember is nehéz helyzetbe került. A rendőrség tovább vizsgálja az eset körülményeit.

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