Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Gulyás Gergely bejelentette: nagyszabású tüntetést szerveznek a Tisza alaptörvény-módosítása ellen

Fontos!

Az elmúlt időszak legnagyobb drágulása jön a magyar benzinkutakon

baleset

Brutális autóbaleset: életveszélyes állapotban a sérültek, köztük egy kisgyerek

31 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Rendkívül súlyos közlekedési baleset történt Ausztrália Queensland államában, ahol két autó ütközött össze egy kereszteződésben. Az autóbaleset következtében egy általános iskolás gyerek és két felnőtt életveszélyesen megsérült, az életükért küzdenek.
Link másolása
Vágólapra másolva!
balesetAusztráliaautóbaleset

Az autóbaleset hétfő délután, helyi idő szerint 14 óra 16 perc körül történt Gleneagle térségében, a Gould Hill Road és a Mount Lindesay Highway kereszteződésében. Egy Subaru Impreza és egy Nissan Qashqai ütközött össze, a balesetben összesen négyen sérültek meg.

Queensland, baleset, autóbaleset
Élet-halál közt vannak a baleset sérültjei
Fotó: Facebook/DailyMail

A Nissanban utazó kisgyereket mentőhelikopterrel vitték kórházba, életveszélyes állapotban van. Egy ötvenes éveiben járó nőt és egy felnőtt férfit szintén kórházba vitték, mindketten kritikus állapotban vannak.

A balesetben megsérült egy tizenéves lány is, akit szintén a Queensland Gyermekkórházba vitték, az ő állapota stabil - írja a Daily Mail.

A rendőrség egyelőre nem közölte a baleset okát, a helyszínelés még zajlik. A baleset miatt a Mount Lindesay Highway érintett szakaszát mindkét irányban lezárták.

Tragikus baleset történt, szörnyethalt a fiatal motoros

A motor egy autóval ütközött frontálisan, a baleset körülményeit jelenleg még vizsgálják.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!