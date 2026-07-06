Brutális autóbaleset: életveszélyes állapotban a sérültek, köztük egy kisgyerek

Az autóbaleset hétfő délután, helyi idő szerint 14 óra 16 perc körül történt Gleneagle térségében, a Gould Hill Road és a Mount Lindesay Highway kereszteződésében. Egy Subaru Impreza és egy Nissan Qashqai ütközött össze, a balesetben összesen négyen sérültek meg.

Élet-halál közt vannak a baleset sérültjei

Fotó: Facebook/DailyMail

A Nissanban utazó kisgyereket mentőhelikopterrel vitték kórházba, életveszélyes állapotban van. Egy ötvenes éveiben járó nőt és egy felnőtt férfit szintén kórházba vitték, mindketten kritikus állapotban vannak.

A balesetben megsérült egy tizenéves lány is, akit szintén a Queensland Gyermekkórházba vitték, az ő állapota stabil - írja a Daily Mail.

A rendőrség egyelőre nem közölte a baleset okát, a helyszínelés még zajlik. A baleset miatt a Mount Lindesay Highway érintett szakaszát mindkét irányban lezárták.

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