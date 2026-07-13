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baleset

Legalább tízen meghaltak egy brutális tömegbalesetben, lángba borult az autópálya – videók, képek

1 órája
Olvasási idő: 6 perc
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Legalább tíz ember meghalt, további csaknem tízen pedig megsérültek egy hatalmas tömegbalesetben Mexikó nyugati részén. A baleset az egyik forgalmas autópályáján történt, több kamion és személyautó ütközött össze, a becsapódások után pedig több jármű is kigyulladt.
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balesetautópályaMexikó

Súlyos közlekedési baleset történt Mexikó nyugati részén vasárnap, amikor több kamion és autó ütközött össze a Guadalajara és Tepic városát összekötő autópályán, Jalisco államban.

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Rengetegen meghaltak a balesetben
Fotó: Twitter/X

A láncreakciós balesetben legalább tíz ember meghalt, a sérültek között pedig négy amerikai állampolgár is van.

A hatóságok szerint a tragédia egy korábbi baleset miatt kialakult torlódásnál történt. Az első információk szerint egy kamion fékrendszere meghibásodott, ezért a sofőr már nem tudta megállítani a járművet, amely nagy sebességgel belerohant az előtte veszteglő autókba.

Az ütközés hatására több jármű azonnal kigyulladt, a tűz gyorsan továbbterjedt, végül három autó és két kamion teljesen kiégett. További két kocsi, valamint a mexikói Nemzeti Gárda egyik szolgálati autója is megrongálódott.

A mentők és a tűzoltók nagy erőkkel vonultak a helyszínre. A lángokat csak hosszabb idő után sikerült megfékezni – írja a Fox News.

A sérültek között négy amerikai állampolgár is van, akiket könnyebb sérülésekkel egy guadalajarai kórházba szállítottak. Két nemzeti gárdista viszont súlyosan megsérült, őket szintén kórházban ápolják. A mexikói sajtó szerint az áldozatok között két gyermek is volt. A hatóságok vizsgálják a baleset pontos körülményeit, a feltételezett vétkes kamionsofőrt pedig a Nemzeti Gárda őrizetbe vette.

A közösségi médiában közzétett felvételeken hatalmas fekete füstoszlopok és teljesen kiégett járművek láthatók, amelyek jól érzékeltetik a baleset pusztító erejét.

Halálos baleset történt, fiatal motoros az áldozat

A helyszínre mentőhelikoptert is riasztottak, de hiába. A baleset vasárnap este történt: ekkor egy férfi a motorkerékpárjával egy sorompónak ütközött, az életét pedig ezután már nem lehetett megmenteni.

 

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