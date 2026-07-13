Legalább tízen meghaltak egy brutális tömegbalesetben, lángba borult az autópálya – videók, képek

Súlyos közlekedési baleset történt Mexikó nyugati részén vasárnap, amikor több kamion és autó ütközött össze a Guadalajara és Tepic városát összekötő autópályán, Jalisco államban.

Rengetegen meghaltak a balesetben

Fotó: Twitter/X

A láncreakciós balesetben legalább tíz ember meghalt, a sérültek között pedig négy amerikai állampolgár is van.

A hatóságok szerint a tragédia egy korábbi baleset miatt kialakult torlódásnál történt. Az első információk szerint egy kamion fékrendszere meghibásodott, ezért a sofőr már nem tudta megállítani a járművet, amely nagy sebességgel belerohant az előtte veszteglő autókba.

🚨 Un tractocamión embistió a un grupo de trabajadores que realizaban labores sobre la autopista Guadalajara–Tepic, a dos kilómetros de la caseta Plan de Barrancas, en el municipio de Hostotipaquillo, Jalisco.



De manera preliminar, autoridades reportan 18 personas fallecidas y… pic.twitter.com/8LTgyj7Ez9 — Ventana Pública (@ventanaXpublica) July 12, 2026

Az ütközés hatására több jármű azonnal kigyulladt, a tűz gyorsan továbbterjedt, végül három autó és két kamion teljesen kiégett. További két kocsi, valamint a mexikói Nemzeti Gárda egyik szolgálati autója is megrongálódott.

En la Autopista Guadalajara-Tepic, km 69+100, a unos dos kilómetros antes de la caseta Plan de Barrancas se registro una colisión múltiple en el que se vieron involucrados 2 trailers, 5 vehiculos tipo SUV, un sedan y una patrulla de la Guardia Nacional.

Algunos de los vehículos… pic.twitter.com/8HTYFNJj7c — JALISCO ROJO (@JaliscoRojo) July 12, 2026

A mentők és a tűzoltók nagy erőkkel vonultak a helyszínre. A lángokat csak hosszabb idő után sikerült megfékezni – írja a Fox News.

A sérültek között négy amerikai állampolgár is van, akiket könnyebb sérülésekkel egy guadalajarai kórházba szállítottak. Két nemzeti gárdista viszont súlyosan megsérült, őket szintén kórházban ápolják. A mexikói sajtó szerint az áldozatok között két gyermek is volt. A hatóságok vizsgálják a baleset pontos körülményeit, a feltételezett vétkes kamionsofőrt pedig a Nemzeti Gárda őrizetbe vette.

DEVASTADORA TRAGEDIA EN LA AUTOPISTA GUADALAJARA–TEPIC: 10 MUERTOS Y 10 HERIDOS TRAS CARAMBOLA E INCENDIO



Una tragedia sacudió la mañana de este domingo la autopista Federal 15D Tepic–Guadalajara, a la altura del kilómetro 69, en Magdalena, Jalisco, donde un aparatoso accidente… pic.twitter.com/dPAwJodQI3 — José Díaz (@JJDiazMachuca) July 13, 2026

A közösségi médiában közzétett felvételeken hatalmas fekete füstoszlopok és teljesen kiégett járművek láthatók, amelyek jól érzékeltetik a baleset pusztító erejét.

Halálos baleset történt, fiatal motoros az áldozat

A helyszínre mentőhelikoptert is riasztottak, de hiába. A baleset vasárnap este történt: ekkor egy férfi a motorkerékpárjával egy sorompónak ütközött, az életét pedig ezután már nem lehetett megmenteni.