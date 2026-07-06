Sokkoló baleset: elsüllyesztett egy hajót egy bálna

Bálna süllyesztett el egy New Jersey-i tűzoltóhajót egy rendkívüli balesetben: a tengeri emlős a víz felszínére törve közvetlenül a hajó alatt bukkant fel, a becsapódás következtében pedig a teljes legénység a vízbe esett, és végül nekik is mentésre volt szükségük. Az esetben érintett Carteret Tűzoltóság Marine Unit 2 nevű hajója éppen a New York-i kikötőből tartott vissza, miután a Szabadság-szobor környékén biztosítási feladatokat látott el az Egyesült Államok függetlenségének 250. évfordulós ünnepségein.

Bálna okozott sokkoló balesetet New Jersey-ben. Fotó: RODRIGO FRISCIONE / Connect Images

Bálna okozott sokkoló balesetet: nem történt tragédia

A baleset helyi idő szerint délután fél ötkor történt, amikor a hajó a New Jersey és Staten Island közötti Raritan-öböl bejáratához közeledett. A tűzoltóság és Carteret polgármestere, Dan Reiman szerint a bálna közvetlenül a hajó alatt tört a felszínre, és a farát találta el. Az ütközés olyan súlyos károkat okozott, hogy a hajó gyorsan megtelt vízzel.

A fedélzeten tartózkodó tűzoltóknak mindössze néhány másodpercük volt elhagyni a süllyedő járművet. Mivel valamennyien mentőmellényt viseltek, a víz felszínén tudtak maradni, amíg segítség nem érkezett.

Elsőként egy jetskivel közlekedő férfi és egy szabadidős hajós sietett a segítségükre. Felvették a tűzoltókat a kis hajójukra, majd rövid időn belül a közeli Perth Amboy tűzoltóság vízi egységei is a helyszínre érkeztek, és biztonságba szállították őket.

A Carteret Tűzoltóság közlése szerint egy közelben tartózkodó hajó korábban egy bálnacsapatot is látott a térségben, amelyek a víz felszínére emelkedtek a baleset előtt és után is. A fedélzeten tartózkodó valamennyi tűzoltó sértetlenül tért haza. A tűzoltóság közleményében hangsúlyozta, hogy bár rendszeresen készülnek vízi mentésekre és tengeri vészhelyzetek kezelésére, ilyen eseményre senki sem számít.

Egyelőre nem tudni, hogy a bálna megsérült-e az ütközés során, írja a NewYorkPost.