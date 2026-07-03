Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
busz

Döbbenetes baleset: lakóházba hajtott bele egy busz – videó

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Előtte két parkoló autónak is nekiütközött. A baleset oka egyelőre ismeretlen, és amelyben a hírek szerint senki sem sérült meg.
Link másolása
Vágólapra másolva!
buszhelyszínelésbalesetrendőrség

Egy nyugat-londoni házba csapódott bele az az autóbusz, amely a hírek szerint előtte utcai bútoroknak és két parkoló autónak is nekiütközött, mielőtt felhajtott volna a járdára. A baleset csütörtök este történt: ekkor a jármű előbb belehajtott az ingatlanba, majd ezután az épületbe ragadt. 

Repülőgép-baleset Franciaországban, senki sem élte túl a tragédiát
Elképesztő baleset: egy lakóházba hajtott bele a busz (A kép illusztráció.) Fotó: Unsplash

Elképesztő baleset: egy lakóházba hajtott bele a busz

A mentőegységek július 2-án érkeztek ki, a tűzoltók és a rendőrök pedig még másnap reggel is a helyszínen tartózkodtak. A baleset helyszínén készült felvételeken jól látható, hogy a busz a ház elülső falába szorult, mialatt az ingatlan bejárata jelentős károkat szenvedett. Az ütközés következtében a bejárati ajtóhoz vezető lépcsősor megsemmisült, a ház ablakai betörtek és kiszakadtak a helyükről.

A baleset oka jelenleg ismeretlen, és amiben csodával határos módon senki sem sérült meg. A rendőrség a helyszínelés idejére lerázta a környéket és a közeli utakat is, a környékbeli buszjáratokat pedig elterelték - írja a Daily Mail.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!