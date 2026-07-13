Rémálommá vált a családi nyaralás, a szálloda erkélyéről zuhant ki egy kisgyermek

Meghalt egy kétéves brit kisfiú, miután kizuhant egy szálloda erkélyéről Cipruson. A rendőrség vizsgálja a tragikus baleset körülményeit – írja a DailyMail.
A kisfiú a szüleivel nyaralt Cipruson, a család egy páfoszi hotelben szállt meg. A gyermek eddig ismeretlen körülmények között vasárnap este kizuhant a hotel negyedik emeletéről.
A kétéves fiút kórházba szállították, de már nem tudták megmenteni az életét.
A rendőrség őrizetbe vette a 37 éves apát, akit gondatlanságból elkövetett emberöléssel vádolnak.
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