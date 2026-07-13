Rémálommá vált a családi nyaralás, a szálloda erkélyéről zuhant ki egy kisgyermek

Meghalt egy kétéves brit kisfiú, miután kizuhant egy szálloda erkélyéről Cipruson. A rendőrség vizsgálja a tragikus baleset körülményeit – írja a DailyMail.

Baleset Cipruson: a szálloda erkélyéről zuhant le egy kisfiú (A kép illusztráció.)

Fotó: Unsplash

A kisfiú a szüleivel nyaralt Cipruson, a család egy páfoszi hotelben szállt meg. A gyermek eddig ismeretlen körülmények között vasárnap este kizuhant a hotel negyedik emeletéről.

A kétéves fiút kórházba szállították, de már nem tudták megmenteni az életét.

A rendőrség őrizetbe vette a 37 éves apát, akit gondatlanságból elkövetett emberöléssel vádolnak.