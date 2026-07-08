Horrorrá vált a nyaralás: háromgyermekes anya életét követelte a baleset

Pénteken vesznek végső búcsút attól az édesanyától, aki egy horrorisztikus balesetben hunyt el Spanyolországban. A háromgyermekes Amy McCullagh két másik személlyel együtt vesztette életét, míg a férje továbbra is az életéért küzd a kórházban.

Tragikus balesetben vesztette életét a családanya (A kép illusztráció.) / Fotó: Unsplash

Tragikus balesetben vesztette életét a családanya

Az Írországból származó Amy a férjével, Ian McCullagh-nal, a sógorával, Mark McCullagh-nal és annak barátnőjével, Michaela Newcombe-bal nyaralt a spanyolországi Málagában, amikor június 28-án a kora reggeli órákban az autójuk egy 30 méter mély szakadékba zuhant az A7-es autópálya mellett. A spanyol hatóságok közlése szerint a baleset helyi idő szerint nem sokkal hajnali 2:30 után történt, és egy taxi, valamint egy másik kocsi is érintett volt benne.

Amy temetését pénteken tartják Ballynacargyban, majd a szertartást követően a Sonna temetőben helyezik végső nyugalomra.

Mély fájdalommal osztjuk meg szeretett lányunk, Amy halálát, aki egy tragikus közúti balesetben hunyt el Spanyolországban sógorával, Markkal és barátnőjével, Michaelával együtt. Amyre örökké emlékezni fog a férje, Ian, lányai, Ruby és Kaylee, valamint a fia, Curtis

- olvasható a gyászjelentésben, a Mirror beszámolója szerint.