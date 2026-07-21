Öten fulladtak meg, miközben egy bajba jutott úszót próbáltak kimenteni – videó

A tragikus baleset vasárnap este történt az Ohio állambeli Powell közelében, a Scioto folyónál. Egy társaság a vízparton töltötte az estét, amikor egyikük bement a folyóba úszni, de bajba került.

A balesetben két nő és három férfi meghalt

Fotó: Pixabay

Többen egymás után a segítségére siettek, ám őket is elsodorta a sodrás.

Egy arra haladó autós hívta a mentőket, miután észrevett egy kétségbeesetten segítséget kérő gyereket az út szélén, aki elmondta a sofőrnek, hogy a családja a folyóban van.

💔Tragic heroism in Ohio:



5 people are dead after jumping into the Scioto River in Powell to rescue a struggling swimmer.



The rescuers drowned too.



Two young children under 10 survived and are now with family services.



Prayers for all the families affected in this… pic.twitter.com/sFNbtE5FIv — Ashley (TeamTrump47) (@TeamTrump47) July 20, 2026

A mentőegységek még vasárnap este két nőt emeltek ki a vízből, de életüket már nem tudták megmenteni. A három eltűnt férfi holttestét hétfőn találták meg a folyóban, így az áldozatok száma ötre emelkedett.

Five people have died on a river in Ohio after several of them went into the water to help another person who was struggling to swim, authorities said Monday. https://t.co/OPExnIt2GI pic.twitter.com/H0PlZt54tZ — CBS Evening News with Tony Dokoupil (@CBSEveningNews) July 20, 2026

A Delaware megyei seriff, Jeffrey Balzer tájékoztatása szerint a folyó vízszintje és sodrása a megelőző napok esőzései miatt szokatlanul erős volt. A mérések szerint a vízhozam néhány nap alatt a többszörösére nőtt, ami jelentősen megnehezítette a mentést – írja a Guardian.

A hatóságok közölték, hogy két tíz év alatti gyermek maradt a helyszínen, őket ideiglenesen a gyermekvédelmi szolgálat gondozásába helyezték.

Az áldozatok azonosítása és hozzátartozóik értesítése még folyamatban van. A tragédia pontos körülményeit továbbra is vizsgálják.

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