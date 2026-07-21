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baleset

Öten fulladtak meg, miközben egy bajba jutott úszót próbáltak kimenteni – videó

54 perce
Olvasási idő: 5 perc
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Szörnyű tragédia történt az Egyesült Államokban, ahol öt ember vesztette életét egy folyóban egy mentési kísérlet során. Az ohiói baleset után két kisgyermek maradt szülői felügyelet nélkül, a hatóságok vizsgálják a történteket.
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balesetOhiofulladás

A tragikus baleset vasárnap este történt az Ohio állambeli Powell közelében, a Scioto folyónál. Egy társaság a vízparton töltötte az estét, amikor egyikük bement a folyóba úszni, de bajba került.

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A balesetben két nő és három férfi meghalt
Fotó: Pixabay

Többen egymás után a segítségére siettek, ám őket is elsodorta a sodrás.

Egy arra haladó autós hívta a mentőket, miután észrevett egy kétségbeesetten segítséget kérő gyereket az út szélén, aki elmondta a sofőrnek, hogy a családja a folyóban van.

A mentőegységek még vasárnap este két nőt emeltek ki a vízből, de életüket már nem tudták megmenteni. A három eltűnt férfi holttestét hétfőn találták meg a folyóban, így az áldozatok száma ötre emelkedett.

A Delaware megyei seriff, Jeffrey Balzer tájékoztatása szerint a folyó vízszintje és sodrása a megelőző napok esőzései miatt szokatlanul erős volt. A mérések szerint a vízhozam néhány nap alatt a többszörösére nőtt, ami jelentősen megnehezítette a mentést – írja a Guardian.

A hatóságok közölték, hogy két tíz év alatti gyermek maradt a helyszínen, őket ideiglenesen a gyermekvédelmi szolgálat gondozásába helyezték.

Az áldozatok azonosítása és hozzátartozóik értesítése még folyamatban van. A tragédia pontos körülményeit továbbra is vizsgálják.

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