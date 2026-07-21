Öten fulladtak meg, miközben egy bajba jutott úszót próbáltak kimenteni – videó

A tragikus baleset vasárnap este történt az Ohio állambeli Powell közelében, a Scioto folyónál. Egy társaság a vízparton töltötte az estét, amikor egyikük bement a folyóba úszni, de bajba került.
Többen egymás után a segítségére siettek, ám őket is elsodorta a sodrás.
Egy arra haladó autós hívta a mentőket, miután észrevett egy kétségbeesetten segítséget kérő gyereket az út szélén, aki elmondta a sofőrnek, hogy a családja a folyóban van.
A mentőegységek még vasárnap este két nőt emeltek ki a vízből, de életüket már nem tudták megmenteni. A három eltűnt férfi holttestét hétfőn találták meg a folyóban, így az áldozatok száma ötre emelkedett.
A Delaware megyei seriff, Jeffrey Balzer tájékoztatása szerint a folyó vízszintje és sodrása a megelőző napok esőzései miatt szokatlanul erős volt. A mérések szerint a vízhozam néhány nap alatt a többszörösére nőtt, ami jelentősen megnehezítette a mentést – írja a Guardian.
A hatóságok közölték, hogy két tíz év alatti gyermek maradt a helyszínen, őket ideiglenesen a gyermekvédelmi szolgálat gondozásába helyezték.
Az áldozatok azonosítása és hozzátartozóik értesítése még folyamatban van. A tragédia pontos körülményeit továbbra is vizsgálják.
Szörnyű baleset az iskolai kiránduláson, vízbe fulladt egy 17 éves
Tragédiába torkollott egy iskolai kirándulás Malawiban: egy 17 éves londoni diák eltűnt sznorkelezés közben a Malawi-tóban, a búvárok később a víz alatt találták meg. A fiút már nem tudták megmenteni, halálát fulladás okozta.