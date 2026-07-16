Halálra gázolt a busz egy 11 éves brit fiút

Tragikus közlekedési balesetben vesztette életét egy 11 éves kisfiú, miután egy autóbusz, majd egy személyautó is elütötte. A halottkém megállapítása szerint a gyermek akkor próbált átkelni az úton, amikor az nem volt biztonságos. A 11 éves Seth Fulton 2026. április 17-én kerékpározott a járdán, amikor észrevette az út túloldalán álló édesanyját, és úgy döntött, átmegy hozzá. A fiú ekkor azonban egy autóbusz elé hajtott, amely elsodorta, az ütközés ereje pedig egy Volkswagen Polo elé lökte. Seth olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy még aznap életét vesztette a kórházban.

Tragikus baleset áldozata lett a 11 éves tini: csak édesanyjához szeretett volna odajutni. Fotó: Dhivakaran S / Pexels

Tragikus baleset áldozata lett a 11 éves tini

Susan Evans halottkém arra a megállapításra jutott a vizsgálat során, hogy Seth akkor próbált átkelni az úton, amikor az nem volt biztonságos, és sem a busz, sem a Volkswagen vezetőjének nem volt elegendő ideje arra, hogy elkerülje az ütközést. A halottkém szerint a kisfiú közúti közlekedési baleset következtében halt meg, a halál közvetlen oka pedig súlyos fejsérülés volt.

A vizsgálati jelentés szerint:

2026. április 17-én Seth Fulton a Nottingham Road járdáján kerékpározott Chaddesdenben, amikor meglátta édesanyját az út túloldalán. Megpróbált átkelni az úttesten, amikor az nem volt biztonságos. Először egy Volkswagen Polo elé hajtott a belső sávban, majd amikor a túloldalra ért, egy balról érkező autóbusz elütötte. Az ütközés következtében a Volkswagen Polo elé repült. Rendkívül súlyos sérüléseket szenvedett, kórházba szállították, ahol még aznap életét vesztette. Egyik jármű vezetőjének sem volt elegendő lehetősége arra, hogy elkerülje az ütközést.

A tragédia után a helyi rendőrség közleményben idézte Seth szüleit, akik úgy emlékeztek fiukra, mint olyan gyermekre, aki rajongott az életért, imádta a vadon élő állatokat, és kalandvágyó volt:

Mindenki, aki ismerte Sethet, örökké emlékezni fog rá. Ugyanannyira szerette a barátait, mint amennyire ők szerették őt

- idézte a közleményt a DailyStar.