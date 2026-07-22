A nagyszülőkkel hajókáztak, majd megtörtént a tragédia: mindkét gyerek meghalt

A 9 éves kislány és a 7 éves kisfiú szombat este utazott egy 9 méter hosszú Tidewater Custom 280 típusú hajón Berkeley Township térségében, amikor a jármű az Intracoastal Waterway egyik jelzőoszlopának csapódott.

Baleset: meghalt két gyermek, miután hajóval ütköztek egy csatornajelzőnek Forrás: ABC7

A New Jersey-i állami rendőrség közlése szerint az ütközés következtében a két gyermek kiesett a hajóból és a vízbe került. A hajót vezető 63 éves Stephen Schneider és a fedélzeten tartózkodó 64 éves Laurie Schneider találták meg őket eszméletlen állapotban.

A hatóságok szerint a két felnőtt a gyermekek nagyszülei lehettek. A gyerekeket kórházba szállították, de az orvosok már nem tudták megmenteni az életüket.

A helyi sajtó beszámolói szerint a család a hajókirándulás előtt egy étteremben, az MJ's Restaurant Bar and Grillben tartózkodott.

Vizsgálják a tragikus hajóbaleset körülményeit

A New Jersey-i rendőrség közleménye szerint július 19-én este 21 óra 9 perckor érkezett bejelentés egy súlyos hajóütközésről Berkeley Township öblében.

A hatóságok elsődleges vizsgálata alapján a Tidewater Custom 280 típusú, mintegy 9 méter hosszú hajó az Intracoastal Waterwayen haladt, amikor nekiütközött egy navigációs jelzőnek.

A rendőrség közölte, hogy a baleset továbbra is vizsgálat alatt áll, és egyelőre nem hoztak nyilvánosságra további részleteket.