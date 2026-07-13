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baleset

Halálos baleset történt, fiatal motoros az áldozat

44 perce
Olvasási idő: 3 perc
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A helyszínre mentőhelikoptert is riasztottak, de hiába. A baleset vasárnap este történt: ekkor egy férfi a motorkerékpárjával egy sorompónak ütközött, az életét pedig ezután már nem lehetett megmenteni.
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Halálos balesetről érkezett hír, amely vasárnap a Rimaszombati járásban található Vlkyňa határában történt. Egy 29 éves motoros ekkor egy sorompónak ütközött, akire ezt követően eszméletlenül találtak rá, az életét pedig az újraélesztési kísérletek dacára sem lehetett már megmenteni.

Balesetek sora történt az elmúlt napokban, többen is vízbe fulladtak
Balesetek sora történt az elmúlt napokban, többen is vízbe fulladtak (A kép illusztráció.)
Fotó: Unsplash

Fiatal motoros vesztette életét a balesetben

A Besztercebányai Kerületi Rendőr-főkapitányság közleménye szerint az eddigi információk alapján a balesetet feltehetően a sofőr figyelmetlensége okozta. A hatóság azt is közölte, a helyszínre elsőként a rendőrök érkeztek ki, akik azonnal megkezdték a férfi újraélesztését. Ehhez később a mentőszolgálat munkatársai is csatlakoztak, és közösen küzdöttek a motoros életéért. 

A balesethez mentőhelikoptert is riasztottak, ám az egészségügyi szakemberek minden igyekezete ellenére a férfi életét már nem tudták megmenteni.

A rendőrség most halálokozás vétsége miatt folytat büntetőeljárást. A nyomozás során igazságügyi orvosszakértőket is bevonnak annak érdekében, hogy tisztázzák a baleset pontos körülményeit - írja a Paraméter.


 

 

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