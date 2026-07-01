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baleset

A szemközti sávba hajtva taroltak le egy autót, a sofőr a helyszínen szörnyethalt

46 perce
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A helyszínre minden mentőegységet riasztottak, de hiába. A tragikus kimenetelű baleset során egy kamion hajtott át a szemközti sávba, majd összeütközött a szemből érkező autóval.
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balesethalálos balesetsofőrkamion

Tragikus kimenetelű baleset történt az I/64-es úton, Žabokreky nad Nitrou és Malé Bielice (Partizánskei járás) között, szerda délelőtt, amelyben egy fiatal nő vesztette életét. Az incidens során egy Volvo típusú kamion 27 éves sofőrje egyelőre ismeretlen okból áttért a szemközti sávba, majd összeütközött a szemből érkező Kia Ceeddel, amit egy 37 éves nő vezetett. A helyszínre ezután minden mentőegységet riasztottak, azonban a személyautót vezető nő sérülései olyan súlyosak voltak, hogy már semmit sem tehettek érte.

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Halálos baleset történt: fiatal nő az áldozat (A kép illusztráció.) Fotó: Unsplash

Halálos baleset történt: fiatal nő az áldozat

A kamion sofőrjét kivizsgálásra kórházba szállították: úgy tudni, sem alkoholt, sem más tudatmódosító szer jelenlétét nem állapították meg a szervezetében. A rendőrség halálokozás ügyében indított eljárást, mialatt a baleset körülményeit is vizsgálják - írja a Paraméter.

 

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