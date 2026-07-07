Tragikus baleset történt, az oldalára borult kamion alatt vesztette életét a sofőr

Tragikus végkimenetelű baleset történt kedden kora reggel, amelyben egy 50 éves férfi vesztette életét. A rendőrség közlése szerint a D1-es autópályán, Poprád és Eperjes között egy kamion eddig ismeretlen okokból lehajtott az útról, majd az oldalára borult.

Tragikus baleset: a kamion alatt vesztette életét a sofőr (A kép illusztráció.) / Fotó: Unsplash

Tragikus baleset: a kamion alatt vesztette életét a sofőr

A helyszínre kiérkező rendőrök megállapították, hogy az áldozat, a kamion sofőrje a nyergesvontató alá került, és aki addigra már életét vesztette.

A helyszínre minden mentőegységet kivezényeltek, mialatt a történtek miatt az érintett szakaszon csak egy forgalmi sáv volt járható - írja a Paraméter