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baleset

Tragikus baleset történt, az oldalára borult kamion alatt vesztette életét a sofőr

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Egy 50 éves férfi az áldozat. A baleset helyszínére minden mentőegységet kivezényeltek.
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balesettragikus balesetkamion

Tragikus végkimenetelű baleset történt kedden kora reggel, amelyben egy 50 éves férfi vesztette életét. A rendőrség közlése szerint a D1-es autópályán, Poprád és Eperjes között egy kamion eddig ismeretlen okokból lehajtott az útról, majd az oldalára borult.

Balesetek sora történt az elmúlt napokban, többen is vízbe fulladtak
Tragikus baleset: a kamion alatt vesztette életét a sofőr (A kép illusztráció.) / Fotó: Unsplash

Tragikus baleset: a kamion alatt vesztette életét a sofőr

A helyszínre kiérkező rendőrök megállapították, hogy az áldozat, a kamion sofőrje a nyergesvontató alá került, és aki addigra már életét vesztette.

A helyszínre minden mentőegységet kivezényeltek, mialatt a történtek miatt az érintett szakaszon csak egy forgalmi sáv volt járható - írja a Paraméter

Hazánkban is történt a minap egy súlyos baleset: hétfő este Mogyoródon gázolt el egy sofőr a buszmegállóban egy 13 éves kislányt. A tinédzsert ezután életveszélyes sérülésekkel szállították kórházba, az esetet pedig a Gödöllői Rendőrkapitányság közúti baleset okozása miatt büntetőeljárás keretében, szakértők bevonásával vizsgálja.

 

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