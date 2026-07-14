Gyerekekre dőlt egy fa egy kalandparkban, többen megsérültek

Egy kidőlt fa okozott súlyos balesetet hétfő délután az angliai Surrey megyében található PGL szabadtéri kalandközpontban. A mentőket helyi idő szerint 13:40 körül riasztották a Hindhead település közelében működő létesítményhez, miután egy fa rádőlt a gyerekekre.

A balesetben több gyerek megsérült

Fotó: Pixabay

Egy gyereket mentőhelikopterrel vittek egy londoni kórházba, neki a lába súlyosan megsérült.

További hat sérültet a guildfordi Royal Surrey Kórházba vittek, ahol könnyebb sérüléseiket látták el. Emellett még 11 embert a helyszínen vizsgáltak meg és részesítettek orvosi ellátásban, őket később hazaengedték.

A helyszínre több mentőegység, rendőr és tűzoltó érkezett, valamint a Hampshire és Wight-sziget légi mentőszolgálatának helikoptere is részt vett a mentésben – írja a Daily Star.

NEWS: Children injured after tree falls at Surrey activity centre as one airlifted to hospital → https://t.co/7uOyriz0L0 via SurreyLive — Woking Noticeboard (@wokingboard) July 14, 2026

A PGL kalandközpont közleményben is írt a balesetről, melyben hangsúlyozták, hogy a gyermekek, a tanárok és a dolgozók biztonsága a legfontosabb számukra, valamint, hogy szorosan együttműködnek az érintett iskolákkal és a hatóságokkal annak érdekében, hogy a családokat folyamatosan tájékoztassák.

Gregory Stafford, Farnham és Bordon parlamenti képviselője súlyos balesetnek nevezte a történteket, ugyanakkor kiemelte, hogy halálos áldozatról nem érkezett jelentés.

A kalandközpont népszerű célpontja az iskolai kirándulásoknak, a gyerekek itt többek között mászófalat, kötélpályát és kenuzási programokat is kipróbálhatnak.

Nem ez az első eset, hogy a létesítmény miatt a hatóságok intézkednek. A központ üzemeltetőjét 2023-ban egymillió fontos bírsággal sújtották, miután két gyermek súlyos kézsérülést szenvedett, amikor ujjaik beszorultak egy ajtóba. Az ügyben a helyi önkormányzat indított eljárást a kalandközpontot működtető vállalat ellen.

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