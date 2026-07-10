Súlyos baleset történt, 11 utassal borult fel egy kisbusz

Balesettel indult a péntek reggel a Vrancea megyei Cotești településen. Ekkor egy 11 utast szállító kisbusz borult fel, miután a sofőr elvesztette az uralmát a jármű felett, majd letért az úttestről. Az incidens miatt a Vrancea Megyei Katasztrófavédelmi Felügyelőség (ISU) aktiválta a vörös beavatkozási tervet.
Súlyos baleset történt péntek reggel: 11 utassal borult fel egy kisbusz
Az utasok közül öten sérültek meg, közülük hármat szállítottak további vizsgálatokra kórházba. Úgy tudni, egyik sérült állapota sem életveszélyes.
Mindeközben az ügyben eljárás indult: a rendőrség most nyomozást folytat a baleset körülményeinek feltárása érdekében - írja a Maszol.
Hazánkban is balesetről érkezett hír pénteken kora reggel, miután letért az úttestről, árokba hajtott és ott a tetejére borulva állt meg egy személykocsi a 10-es főút Nyergesújfalu és Tát közötti szakaszán. A balesethez - amely az 50-es kilométernél történt -, a nyergesújfalui hivatásos tűzoltók vonultak ki. Az egység áramtalanította az autót, és annak egyedül utazó sofőrjét feszítővágó segítségével kiszabadította a járműből, mialatt a helyszínre mentő is érkezett.