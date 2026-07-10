Súlyos baleset történt, 11 utassal borult fel egy kisbusz

Balesettel indult a péntek reggel a Vrancea megyei Cotești településen. Ekkor egy 11 utast szállító kisbusz borult fel, miután a sofőr elvesztette az uralmát a jármű felett, majd letért az úttestről. Az incidens miatt a Vrancea Megyei Katasztrófavédelmi Felügyelőség (ISU) aktiválta a vörös beavatkozási tervet.

Súlyos baleset történt péntek reggel: 11 utassal borult fel egy kisbusz (A kép illusztráció.) / Fotó: Unsplash

Súlyos baleset történt péntek reggel: 11 utassal borult fel egy kisbusz

Az utasok közül öten sérültek meg, közülük hármat szállítottak további vizsgálatokra kórházba. Úgy tudni, egyik sérült állapota sem életveszélyes.

Mindeközben az ügyben eljárás indult: a rendőrség most nyomozást folytat a baleset körülményeinek feltárása érdekében - írja a Maszol.