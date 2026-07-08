Földre ejtett egy kisgyereket a gyermekgondozó, majd még rá is esett – videó

A gyerekbaleset még 2025. március 17-én történt a Kalifornia állambeli El Segundóban működő Bay Club fitneszklub gyermekmegőrzőjében. A nemrég nyilvánosságra került videofelvétel után a szülők eljárást indítottak, mivel kiderült, hogy a dolgok nem úgy történtek, ahogy a fitneszklub korábban állította nekik.

A súlyos baleset után egy évvel a gyerek még mindig nem épült fel teljesen

Fotó: Twitter/X

Egy alkalmazott játék közben a feje fölé emelte a 23 hónapos kisfiút, majd elengedte a kezét, ezért a gyermek mintegy 1,8 méteres magasságból a keményfa padlóra zuhant. Az alkalmazott ezután még rá is esett a kisfiúra.

A bírósági iratokhoz csatolt biztonsági kamerás felvételen az látható, hogy a kisfiú odasétál a gyermekfelügyelőhöz, aki megfogja a kezét, meglendíti a lábai között, majd a feje fölé emeli. A szülők szerint a videó egyértelműen alátámasztja, hogy a gyermek jóval magasabbról zuhant le, mint ahogyan azt a klub állította – írja az ABC News.

A toddler in California was left with a traumatic brain injury after a country club daycare worker tossed him above her head and landed on top of him after he fell to the ground…’



Oh, don't do that, that's too crazy! pic.twitter.com/l1feWedyCv — HDNewslive (@HDNewslive) July 8, 2026

A Bay Club korábban ugyanis azt mondta a szülőknek, hogy az alkalmazott guggoló helyzetből esett el, a kisfiú pedig csupán körülbelül fél méteres magasságból esett a földre.

A kisfiút még aznap kórházba vitték, ahol agyrázkódást, traumás agysérülést és horzsolásokat állapítottak meg nála.

A gyermek több mint egy évvel később is a sérülések következményeivel küzd, és halláskárosodást is szenvedett.

A szülők azt is kifogásolják, hogy a gyermekmegőrző szerintük megfelelő engedélyek nélkül működött. Bár Kaliforniában az ilyen szolgáltatások általában nem engedélykötelesek, ha a szülők a létesítményben maradnak, a kereset szerint a Bay Club megengedte, hogy a szülők elhagyják az épületet. A kisfiú édesapja is egy közeli sportklubba ment, miközben fia továbbra is a gyermekmegőrző dolgozóinak felügyelete alatt maradt.

A szülők ezért most pert indítottak a fitneszklub ellen, bizonyítékként felhasználva a videófelvételt.

A család ügyvédje szerint elfogadhatatlan, hogy a klub nem tájékoztatta őszintén a szülőket a történtekről, és megpróbálta kisebbíteni az eset súlyosságát.

A Bay Club közleményében azt írta, hogy a folyamatban lévő per miatt nem kommentálja az ügyet. Hangsúlyozták ugyanakkor, hogy vendégeik, munkatársaik és a családok biztonsága kiemelt fontosságú számukra.