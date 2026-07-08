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baleset

Súlyos baleset történt Kolozsváron, villamos és kamion ütközött – videó

1 órája
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Úgy tudni, senki sem sérült meg, viszont jelentős anyagi kár keletkezett. A baleset miatt a környéken jelentős fennakadások alakultak ki.
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balesetvillamoskamionfennakadás

Egy villamos és egy kamion ütközött össze Kolozsváron a Monostori völgyhíd (Podul Calvaria) közelében szerda reggel. A baleset következtében jelentős fennakadások alakultak ki a közúti és a tömegközlekedésben is, emiatt a járművezetőknek azt javasolták, kerüljék az érintett útszakaszt, és inkább válasszanak alternatív útvonalat - írja a Maszol.

Balesetek sora történt az elmúlt napokban, többen is vízbe fulladtak
Baleset történt Kolozsváron: villamos és kamion ütközött össze  (A kép illusztráció.) / Fotó: Unsplash

Baleset történt Kolozsváron: villamos és kamion ütközött össze

Úgy tudni, személyi sérülés nem történt, viszont komoly anyag károk keletkeztek, ezért a járművezetők úgy döntöttek, kitöltik a kölcsönös megállapodáson alapuló baleseti jegyzőkönyvet. A rendőrség alkoholszint-mérő készülékkel tesztelte őket, az eredmények pedig negatívak lettek.

Mindeközben a sofőrök a közösségi médiában tettek közzé bejegyzéseket a balesetről, így figyelmeztetve egymás a fennakadásokra.

 

 

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