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baleset

Hatalmas csattanás rázta meg a környéket, két gyermek is megsérült a balesetben

22 perce
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Két autó ütközött össze. A baleset következtében négyen, köztük két kiskorú is megsérült.
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balesetsérülésrendőrségkórház

Baleset történt szombat délután a 7-es jelzésű országúton Vâlcea megyében. Úgy tudni, egy Szeben megyei, nagydisznódi (Cisnădie) 44 férfi autójával áttért a menetiránnyal ellentétes sávba, majd összeütközött egy 28 éves sofőr által vezetett gépkocsival. 

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Két kiskorú is megsérült a balesetben (A kép illusztráció.) Fotó: Unsplash

Két kiskorú is megsérült a balesetben

A balesetben a 28 éves sofőr megsérült, valamint az utasai: egy 69 éves nő és két kiskorú is kórházba került.

A hírek szerint mindkét sofőr alkoholtesztje negatív lett. A rendőrök most nyomozást folytatnak a baleset körülményeinek feltárása érdekében - írja a Maszol.

 

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