Hatalmas csattanás rázta meg a környéket, két gyermek is megsérült a balesetben

Baleset történt szombat délután a 7-es jelzésű országúton Vâlcea megyében. Úgy tudni, egy Szeben megyei, nagydisznódi (Cisnădie) 44 férfi autójával áttért a menetiránnyal ellentétes sávba, majd összeütközött egy 28 éves sofőr által vezetett gépkocsival.

Két kiskorú is megsérült a balesetben (A kép illusztráció.) Fotó: Unsplash

Két kiskorú is megsérült a balesetben

A balesetben a 28 éves sofőr megsérült, valamint az utasai: egy 69 éves nő és két kiskorú is kórházba került.

A hírek szerint mindkét sofőr alkoholtesztje negatív lett. A rendőrök most nyomozást folytatnak a baleset körülményeinek feltárása érdekében - írja a Maszol.