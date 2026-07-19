Beszívta a haját a medence lefolyója, a vendégek próbálták kiszabadítani a gyermeket

Szörnyű balesetben vesztette életét egy 11 éves kislány. A gyermek a családjával nyaralt Olaszországban, amikor a haja beleakadt egy medence lefolyójába. A gyermeket hiába próbálták kimenteni és újraéleszteni, a kórházban életét vesztette – írja a Sun.

Tragikus baleset történt Olaszországban, lefolyó szívta be egy kislány haját (A kép illusztráció.)

Fotó: Unsplash

A 11 éves Alice édesanyjával érkezett Milánóból az olasz tengerparti üdülővárosba, Sestri Levantéba, ahol már több alkalommal is nyaraltak ugyanazon a strandon. A tenger mellett egy medence is található a partszakaszon, a kislány ebben játszott, amikor a haja beleakadt a lefolyóba. A szívóerő a víz alá rántotta, ahonnan már nem tudott kiszabadulni.

A helyszínen tartózkodók azonnal a segítségére siettek, és megpróbálták kiszabadítani a haját a lefolyóból.

A kiérkező mentők megkezdték az újraélesztést, majd kritikus állapotban mentőhelikopter szállította kórházba a gyermeket, de nem sokkal később elhunyt.

Vizsgálják a tragikus baleset körülményeit

A rendőrség vizsgálatot indított annak kiderítésére, hogyan történhetett meg a halálos baleset.

A hatóságok azt is mérlegelik, hogy a jövőben kötelezővé tegyék az úszósapka használatát az érintett medencében, ezzel csökkentve annak esélyét, hogy valakinek a haja a lefolyóba akadjon.

A kislány már az ötödik gyermek Olaszországban, aki az elmúlt három hónapban uszodai baleset következtében vesztette életét. Korábban, áprilisban egy hétéves kisfiú is életét vesztette, miután egy wellnesshotel medencéjének szívócsatornája magával rántotta.

È morta la bimba di 11 anni rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di una piscinetta a Sestri Levante. L’11enne era stata portata d'urgenza all'ospedale pediatrico Gaslini in condizioni critiche ma non ce l'ha fatta.



Il decesso è stato confermato dalla direzione… pic.twitter.com/m8YbHEQo9c — La Stampa (@LaStampa) July 17, 2026