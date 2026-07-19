Beszívta a haját a medence lefolyója, a vendégek próbálták kiszabadítani a gyermeket

Szörnyű balesetben vesztette életét egy 11 éves kislány. A gyermek a családjával nyaralt Olaszországban, amikor a haja beleakadt egy medence lefolyójába. A gyermeket hiába próbálták kimenteni és újraéleszteni, a kórházban életét vesztette – írja a Sun.
A 11 éves Alice édesanyjával érkezett Milánóból az olasz tengerparti üdülővárosba, Sestri Levantéba, ahol már több alkalommal is nyaraltak ugyanazon a strandon. A tenger mellett egy medence is található a partszakaszon, a kislány ebben játszott, amikor a haja beleakadt a lefolyóba. A szívóerő a víz alá rántotta, ahonnan már nem tudott kiszabadulni.
A helyszínen tartózkodók azonnal a segítségére siettek, és megpróbálták kiszabadítani a haját a lefolyóból.
A kiérkező mentők megkezdték az újraélesztést, majd kritikus állapotban mentőhelikopter szállította kórházba a gyermeket, de nem sokkal később elhunyt.
Vizsgálják a tragikus baleset körülményeit
A rendőrség vizsgálatot indított annak kiderítésére, hogyan történhetett meg a halálos baleset.
A hatóságok azt is mérlegelik, hogy a jövőben kötelezővé tegyék az úszósapka használatát az érintett medencében, ezzel csökkentve annak esélyét, hogy valakinek a haja a lefolyóba akadjon.
A kislány már az ötödik gyermek Olaszországban, aki az elmúlt három hónapban uszodai baleset következtében vesztette életét. Korábban, áprilisban egy hétéves kisfiú is életét vesztette, miután egy wellnesshotel medencéjének szívócsatornája magával rántotta.
Felfoghatatlan baleset: holtan húzták ki a medencéből az 1 éves kislányt a családi nyaraláson
Egy brit kisgyermek meghalt, miután a Kanári-szigeteken, Lajaresben, Fuerteventura északi részén, a családi nyaralás során a szálloda medencéjében lebegve találtak rá. A mentők a helyszínen újraélesztették, majd több napot intenzív osztályon töltött, mielőtt elhunyt.
Összeomlottak a gyászoló szülők: a medencében találta rá holtan a kisfiukra
Hároméves kisfiát gyászolja egy család New Jerseyben, miután a kicsi belefulladt a hátsó udvarban lévő medencébe. A szörnyű baleset Washington Townshipben történt június 27-én, szombaton, a tragédia pedig az egész közösséget mélyen megrázta.