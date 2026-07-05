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baleset

Roncsok hevertek mindenütt: autóbusz tarolta le a rendőrautót

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Két rendőr és egy gyalogos is megsérült. Úgy tudni, a balesetet okozó sofőr nem fogyasztott alkoholt, mialatt az ügyben gondatlanságból elkövetett testi sértés gyanújával büntetőeljárás indult.
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balesetrendőrautótesti sértés

Hatalmas csattanás rázta meg ma hajnalban a Konstanca megyei 2 Mai települést. A hírek szerint egy rendőrautónak ütközött neki egy autóbusz a DN 39-es jelzésű országúton, mialatt a rendőri egység egy motorkerékpárt ellenőrzött az út szélén. A balesetben többen is megsérültek.

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Súlyos baleset történt: rendőrautót tarolt le az autóbusz (A kép illusztráció.) / Fotó: Unsplash

Súlyos baleset történt: rendőrautót tarolt le az autóbusz

A helyszíni vizsgálatok elsődleges adatai alapján egy 45 éves, Moldovai Köztársaságból származó férfi autóbuszt vezetett a DN 39-es úton Mangalia irányából Vama Veche felé. Egyelőre tisztázatlan okokból hátulról belerohant a közút jobb szélén álló, bekapcsolt fényjelzéssel (kék lámpával) várakozó rendőrautóba

- derült ki a rendőrségi közleményből.

A rendőrautóban ülő két egyenruhás, valamint egy 18 éves fiatal nő is megsérült, aki a baleset pillanatában a leállított járművek közelében tartózkodott: őket a kiérkező mentők ellátták. Az elsődleges jelentések alapján szerencsére csak könnyebb sérüléseket szenvedtek el.  

A hatóságok eközben mindkét járművezetőt alávetették a légalkohol- és drogtesztnek, amiknek az eredménye negatív lett. A rendőrség most gondatlanságból elkövetett testi sértés gyanújával indított büntetőeljárást - írja a Maszol.

 

 

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