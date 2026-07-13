Lerepültek az esküvői vendégek a teherautóról, miután két járműnek ütköztek – sokan meghaltak

Súlyos közlekedési baleset történt vasárnap délután Indonézia Jáva szigetének északi partvidékén, az Indramayu régió közelében. Az áldozatok egy esküvőről tartottak hazafelé, amikor a nyitott platós pickup, amelyen utaztak, halálos balesetet szenvedett.

Sokan meghaltak a balesetben

Fotó: Twitter/X

A jármű egy elágazásnál lassított, majd megállt, hogy visszaforduljon.

Ekkor hátulról nagy sebességgel belerohant egy teherautó, az ütközés ereje pedig átlökte a pickupot a szemközti sávba. Ezután a szemből érkező másik teherautó is belerohant a pickupba, az óriási erejű ütközéstől pedig a platón utazók közül többen az úttestre repültek.

🚨 𝗞𝗔𝗕𝗔𝗥 𝗗𝗨𝗞𝗔 𝗗𝗔𝗥𝗜 𝗜𝗡𝗗𝗥𝗔𝗠𝗔𝗬𝗨, 𝗞𝗘𝗖𝗘𝗟𝗔𝗞𝗔𝗔𝗡 𝗗𝗜 𝗝𝗔𝗟𝗨𝗥 𝗣𝗔𝗡𝗧𝗨𝗥𝗔 𝟭𝟯 𝗢𝗥𝗔𝗡𝗚 𝗣𝗘𝗡𝗚𝗜𝗥𝗜𝗡𝗚 𝗣𝗘𝗡𝗚𝗔𝗡𝗧𝗜𝗡 𝗧𝗘𝗪𝗔𝗦



Tragedi maut di Lohbener, Indramayu, Minggu (12/7/2026). Mobil pick-up yang mengangkut rombongan pengiring… pic.twitter.com/AhjkTWBNlw — T̶X̶T̶ ̶D̶A̶R̶I̶ ̶K̶A̶R̶A̶W̶A̶N̶G̶ (@txtdrkrw) July 13, 2026

A balesetben 13 ember meghalt, öt túlélőt pedig kórházba vittek. Sérüléseik eltérő súlyosságúak, az enyhébb zúzódásoktól a súlyos állapotig terjednek. A hatóságok vizsgálják a tragédia pontos okát – írja az ABC News.

Indonéziában gyakoriak a halálos közúti balesetek. A szakértők szerint a túlterhelt járművek, a hiányos közlekedésbiztonsági intézkedések és a szabályok be nem tartása rendszeresen hozzájárulnak a súlyos szerencsétlenségekhez.

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