Lerepültek az esküvői vendégek a teherautóról, miután két járműnek ütköztek – sokan meghaltak

Súlyos közlekedési baleset történt vasárnap délután Indonézia Jáva szigetének északi partvidékén, az Indramayu régió közelében. Az áldozatok egy esküvőről tartottak hazafelé, amikor a nyitott platós pickup, amelyen utaztak, halálos balesetet szenvedett.
A jármű egy elágazásnál lassított, majd megállt, hogy visszaforduljon.
Ekkor hátulról nagy sebességgel belerohant egy teherautó, az ütközés ereje pedig átlökte a pickupot a szemközti sávba. Ezután a szemből érkező másik teherautó is belerohant a pickupba, az óriási erejű ütközéstől pedig a platón utazók közül többen az úttestre repültek.
A balesetben 13 ember meghalt, öt túlélőt pedig kórházba vittek. Sérüléseik eltérő súlyosságúak, az enyhébb zúzódásoktól a súlyos állapotig terjednek. A hatóságok vizsgálják a tragédia pontos okát – írja az ABC News.
Indonéziában gyakoriak a halálos közúti balesetek. A szakértők szerint a túlterhelt járművek, a hiányos közlekedésbiztonsági intézkedések és a szabályok be nem tartása rendszeresen hozzájárulnak a súlyos szerencsétlenségekhez.
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