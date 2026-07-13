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Indonézia

Lerepültek az esküvői vendégek a teherautóról, miután két járműnek ütköztek – sokan meghaltak

1 órája
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Legalább 13 ember meghalt, további öten pedig megsérültek, amikor egy esküvőről hazatérő vendégeket szállító pickup két teherautóval karambolozott egy forgalmas autóúton. A baleset Indonézia egyik legforgalmasabb közlekedési útvonalán történt, amelynek pontos körülményeit még vizsgálják.
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Indonéziakarambolbaleset

Súlyos közlekedési baleset történt vasárnap délután Indonézia Jáva szigetének északi partvidékén, az Indramayu régió közelében. Az áldozatok egy esküvőről tartottak hazafelé, amikor a nyitott platós pickup, amelyen utaztak, halálos balesetet szenvedett.

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Sokan meghaltak a balesetben
Fotó: Twitter/X

A jármű egy elágazásnál lassított, majd megállt, hogy visszaforduljon.

Ekkor hátulról nagy sebességgel belerohant egy teherautó, az ütközés ereje pedig átlökte a pickupot a szemközti sávba. Ezután a szemből érkező másik teherautó is belerohant a pickupba, az óriási erejű ütközéstől pedig a platón utazók közül többen az úttestre repültek.

A balesetben 13 ember meghalt, öt túlélőt pedig kórházba vittek. Sérüléseik eltérő súlyosságúak, az enyhébb zúzódásoktól a súlyos állapotig terjednek. A hatóságok vizsgálják a tragédia pontos okát – írja az ABC News.

Indonéziában gyakoriak a halálos közúti balesetek. A szakértők szerint a túlterhelt járművek, a hiányos közlekedésbiztonsági intézkedések és a szabályok be nem tartása rendszeresen hozzájárulnak a súlyos szerencsétlenségekhez.

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