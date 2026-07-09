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influenszer

Szörnyű balesetben meghalt a 22 éves TikTok-sztár, fának csapódott autójával

1 órája
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Tragikus autóbalesetben vesztette életét a 22 éves modell és közösségimédia-sztár, Ayzia Toledo az Egyesült Államokban. Egy BMW-t vezetett, amikor elvesztette uralmát a jármű felett, a balesetben egy utasa is meghalt.
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influenszerhalálos balesetbaleset

Az Ayzia Toledo néven ismert, 22 éves influenszer és modell vasárnap késő este szenvedett halálos közlekedési balesetet New Jersey államban.

baleset
A baleset körülményeit még vizsgálják
Fotó: Twitter

A fiatal nő BMW-jével haladt egy autópályán Deptford Township térségében, Philadelphiától mintegy 20 kilométerre délre, amikor egyelőre tisztázatlan körülmények között elvesztette uralmát a jármű felett.

Az autó lesodródott az útról, felborult, majd egy fának csapódott.

A balesetben Ayzia Toledo és az első ülésen utazó 22 éves Henrietta F. Carter olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen meghaltak. A hátsó ülésen utazó harmadik személy könnyebb sérülésekkel került kórházba.

A hatóságok közölték, hogy a tragédia körülményeit továbbra is vizsgálják – írja a Fox News.

Népszerű volt a balesetben meghalt fiatal nő

Ayzia Toledo a közösségi oldalakon elsősorban divattal, szépségápolással és életmóddal kapcsolatos tartalmakat osztott meg. Több mint 300 ezer követője volt, ebből több mint 250 ezren a TikTokon, míg az Instagramon csaknem 87 ezren követték.

Halálhírének nyilvánosságra kerülése után követői és rajongói elárasztották közösségi oldalait részvétnyilvánító üzenetekkel.

A család támogatására létrehozott adománygyűjtő oldalon azt írták, hogy a fiatal nő ígéretes jövő előtt állt, szerettei és barátai mellett a közössége is nagyra becsülte. A megemlékezés szerint most már édesanyja és nagymamája mellett nyugodhat békében.

A tragédia ugyanazon a napon történt, amikor Floridában egy másik fiatal influenszer, a DreamDoll Brii néven ismert Brianna Johnson meghalt egy autóból leadott lövésekben. A két eset között a hatóságok szerint nincs összefüggés.

 

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