Életét vesztette egy másfél éves kisfiú, miután édesanyja terepjárója elütötte a családi házuk felhajtóján az amerikai Florida államban július 7-én. A 18 hónapos Wilson Mathias Jr. a nyomozók szerint hirtelen rohant ki házukból, pont akkor, amikor édesanyja, Ericka Hernandez éppen kiállt Chevrolet Suburban típusú autójukkal. A gyermek a jármű elé került és olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy még a helyszínen halottnak nyilvánították. A nyomozók jelenleg is vizsgálják a tragédia körülményeit, de az eddigi információk alapján baleset történt.

Felfoghatatlan baleset: saját fiát gázolta halálra az anya. Fotó: G_4 / Pexels

Jelenleg minden arra utal, hogy tragikus balesetről van szó. Az édesanya éppen kiállt az autójával a felhajtóról. Nem tudta, hogy a másfél éves gyermeke időközben kijutott a házból, és a jármű útjába került

- közölte a helyi seriffhivatal szóvivője.

Mindent felülír a baleset okozta gyász

A család támogatására a kisfiú unokatestvére, Joselyn Gomez adománygyűjtő kampányt indított:

Egyetlen család sincs igazán felkészülve arra, hogy ekkora veszteséggel kelljen szembenéznie. Ezekben a rendkívül nehéz időkben igyekszünk összetartani, miközben próbáljuk feldolgozni ezt a mérhetetlen fájdalmat. Köszönjük, hogy ebben a nehéz időszakban a családom, a nagynéném és a férje mellett állnak. Gyönyörű kisfiúnkra mindig szeretettel emlékezünk majd, örökké a szívünkben él, és a mi drága Wilsitónkat soha nem felejtjük el

– írja a People.