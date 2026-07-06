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motoros

Tragikus baleset történt, a helyszínen szörnyethalt a fiatal motoros

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A motor egy kocsival ütközött frontálisan. A baleset körülményeit jelenleg még vizsgálják.
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motorostragikus balesetbaleset

Tragikusan végződő balesetről érkezett hír, amely Selmecbányán, a Béke Védelmezői utcában (ulica Obrancov mieru) történt. Ekkor egy fiatal, 22 éves motoros egyelőre ismeretlen okokból áttért a szemközti forgalmi sávba, majd frontálisan ütközött egy Mazda személygépkocsival.

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Tragikus baleset történt: a helyszínen szörnyethalt a fiatal motoros(A kép illusztráció.) Fotó: Unsplash

Fiatal motoros vesztette életét a balesetben

A motoros a baleset következtében olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette. A tragédia pontos okát és körülményeit most a rendőrség vizsgálja - írja a Paraméter.

 

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