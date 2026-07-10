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villamos

Döbbenetes baleset: utcaseprő autót tarolt le a villamos - Videó

34 perce
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A seprőautó vezetőjét kórházba kellett szállítani. A baleset után a rendőrség nagyobb körültekintésre hívta fel a figyelmet.
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villamoskarambolbaleset

Hatalmas baleset történt ma reggel, nem sokkal nyolc óra után Pozsonyban, a Vajnorská utcában, ahol egy villamos és egy utcaseprő jármű ütközött össze. A Paraméter szerint a seprőautó vezetője volt az, aki a sínekre hajtott, a villamosvezetőnek pedig már nem maradt ideje arra, hogy elkerülje a karambolt.

Balesetek sora történt az elmúlt napokban, többen is vízbe fulladtak
Döbbenetes baleset: utcaseprő autót tarolt le a villamos (A kép illusztráció.) / Fotó: Unsplash

Az ütközés következtében a seprőautó felborult, a vezetője pedig olyan súlyosan megsérült, hogy kórházba kellett szállítani. A rendőrség beszámolója szerint az alkoholszonda egyik sofőrnél esetében sem mutatott ki alkoholfogyasztást.

A balesetről egy videót is megosztottak a közösségi oldalukon:

A hatóság ezt követően felhívta a gyalogosok, a kerékpárosok, valamint az autósok figyelmét arra, legyenek körültekintőbbek, mivel a tömegközlekedési járművek – kivált a villamosok – féktávja jóval hosszabb, mint a személyautóké. Emlékeztettek arra is, hogy az ottani közúti közlekedési szabályok szerint a villamosnak elsőbbsége van a gyalogátkelőhelyeken és minden olyan kereszteződésben, ahol a közúti forgalom keresztezi a villamosvágányt.

 


 

 

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