12 métert zuhant egy turista a kötélpályáról, miután meghibásodott a biztonsági szerkezet – videó

A baleset az indiai Karnataka államban, Dandeli egyik üdülőhelyén történt, a balesetet szenvedő Kuber Surpur a családjával érkezett Vijayapura városából.

A szörnyű balesetről videó is készült

Fotó: Twitter

Éppen a kötélpályát használta, amikor családja szerint a biztonsági zár a levegőben felmondta a szolgálatot, a férfi pedig közel 12 méter magasból a földre zuhant.

A balesetet videóra is rögzítették, a felvétel gyorsan elterjedt a közösségi médiában, ezen az látható, hogy a férfi a pálya közepén halad, majd hirtelen lezuhan.

🚨 HORRIFYING ACCIDENT: Zipline Cable Snaps at Dandeli Resort 😱🛑



A terrifying video has surfaced capturing the exact moment a tourist fell from a dangerous height of 30–40 feet after a zipline lock broke mid-ride.



Here is what you need to know about the incident:



📍 WHERE… pic.twitter.com/rNBi6grq0l — ViralDecoder (@ViralDecoder) July 19, 2026

A turista mindkét karján és lábán többszörös csonttörést szenvedett, emellett idegsérülései is keletkeztek. Először a dandeli állami kórházba szállították, majd Vijayapurába vitték tovább. Állapota miatt később egy miraji egészségügyi intézménybe került speciális kezelésre – írja az NDTV.

A család szerint a baleset oka a kötélpálya rossz műszaki állapota lehetett. Azt állítják, hogy a biztonsági felszerelés rozsdás volt, és nem gondoskodtak annak megfelelő karbantartásáról.

Kötélpálya-baleset Mexikóban

Egy hatéves kisfiú lezuhant egy kötélpályáról egy mexikói kalandparkban, miután a hámja meghibásodott. Az eset után a vidámpark egyes attrakcióinak üzemeltetését egy időre felfüggesztették.