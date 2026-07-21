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baleset

12 métert zuhant egy turista a kötélpályáról, miután meghibásodott a biztonsági szerkezet – videó

53 perce
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Súlyos baleset történt egy indiai kalandparkban, ahol egy turista csaknem 12 métert zuhant egy kötélpályáról. A baleset során a férfinek több csontja eltört és idegsérülést is szenvedett, családja szerint a biztonsági felszerelés hibásodott meg.
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balesetkötélpályaIndia

A baleset az indiai Karnataka államban, Dandeli egyik üdülőhelyén történt, a balesetet szenvedő Kuber Surpur a családjával érkezett Vijayapura városából.

baleset
A szörnyű balesetről videó is készült
Fotó: Twitter

Éppen a kötélpályát használta, amikor családja szerint a biztonsági zár a levegőben felmondta a szolgálatot, a férfi pedig közel 12 méter magasból a földre zuhant.

A balesetet videóra is rögzítették, a felvétel gyorsan elterjedt a közösségi médiában, ezen az látható, hogy a férfi a pálya közepén halad, majd hirtelen lezuhan.

A turista mindkét karján és lábán többszörös csonttörést szenvedett, emellett idegsérülései is keletkeztek. Először a dandeli állami kórházba szállították, majd Vijayapurába vitték tovább. Állapota miatt később egy miraji egészségügyi intézménybe került speciális kezelésre – írja az NDTV.

A család szerint a baleset oka a kötélpálya rossz műszaki állapota lehetett. Azt állítják, hogy a biztonsági felszerelés rozsdás volt, és nem gondoskodtak annak megfelelő karbantartásáról.

Kötélpálya-baleset Mexikóban

Egy hatéves kisfiú lezuhant egy kötélpályáról egy mexikói kalandparkban, miután a hámja meghibásodott. Az eset után a vidámpark egyes attrakcióinak üzemeltetését egy időre felfüggesztették.

 

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