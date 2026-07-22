Webkamera rögzítette a balesetet: fékezés nélkül rohant bele az előtte álló villamosba, 18-an megsérültek

Súlyos villamosbaleset történt Hollandiában: egy szerelvény nagy erővel hátulról belerohant a felnyitható Erasmus híd előtt várakozó villamosba. A rotterdami balesetben 18 ember megsérült, közülük ketten súlyos állapotban kerültek kórházba, egyiküket a roncsok közül kellett kiszabadítani – adta hírül a holland RTL.

Tűzoltók és mentőszolgálatok érkeztek a rotterdami Erasmus hídon történt baleset helyszínére, amelyben két villamos ütközött 2026. július 22-én

Fotó: AFP

Webkamera rögzítette a drámai pillanatokat

A baleset az Erasmus hídon történt, ahol az egyik villamos a felnyitott híd miatt várakozott. Az átjáró északi oldalán működő webkamera felvételén jól látszik, hogy a mögötte érkező szerelvény látszólag lassítás nélkül hátulról belecsapódik az álló villamosba.

A helyszínre perceken belül több mentőautó, tűzoltóegység és rendőr érkezett.

A hatóságok szerint összesen 18-an sérültek meg, közülük ketten súlyosan. Az egyik sérült beszorult a roncsok közé, őt a tűzoltók szabadították ki.

A biztonsági régió szóvivője a történteket „rendkívül nagy erejű ütközésként” jellemezte.

Még nem tudni, mi okozta az ütközést

A rotterdami közlekedési vállalat (RET) közölte, egyelőre nem ismert, mi vezetett a balesethez.

Mélyen megrendítettek bennünket a történtek. Együtt érzünk a sérültekkel, az utasokkal és minden érintettel. Jelenleg minden figyelmünket az áldozatokra, valamint munkatársainkra fordítjuk, és a hatóságokkal együttműködve mindent megteszünk annak kiderítéséért, hogyan történhetett meg ez a súlyos baleset

– közölte a társaság.

A balesetet követően áramtalanították a felsővezetéket, ezért az Erasmus hídon egyelőre szünetel a villamosközlekedés.