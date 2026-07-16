Baltával a kezében fenyegetőzött az utcán egy férfi Bécsben

Baltával a kezében bántalmazott szóban és fenyegetett egy telefonáló nőt egy 38 éves szlovák állampolgár Bécs Favoriten városrészében szerda este, a Van-der-Nüll-Gasse egyik társasházában. A szemtanúk elmondása szerint a férfi obszcén módon szidalmazta a kiszemelt áldozatát, miközben a fegyver nála volt, így azonnal riasztották a rendőrséget.

Baltával a kezében fenyegetőzött egy szlovákiai férfi Bécsben (illusztráció) / Fotó: Pixabay.com

Baltával a kezében fenyegetőzött egy szlovákiai férfi Bécsben

A bejelentést követően a rendőrség nagy erőkkel vonult ki helyszínre, majd a WEGA különleges egységének tagjai őrizetbe vették a szlovák férfit, miután rátaláltak a lakóépület pincéjében.

A hivatalos nyomozás során megállapították, a férfi illegálisan tartózkodott az országban, ezért a bevándorlási törvényeknek megfelelően letartóztatták. A nyomozás jelenleg folyamatban van: a hatóságok egyelőre nem tudták egyértelműen megerősíteni, a férfinál valóban balta volt-e, illetve tartott-e a lakásban más szúró- vagy vágófegyvereket is - írja a Paraméter.