Megismétlődhet Timmy tragédiája? Többször is látták Hartwint, a hosszúszárnyú bálnát a Balti-tengerben

A Balti-tenger több pontján is észlelték az elmúlt hetekben Hartwint, a hosszúszárnyú bálnát. Az állatot előbb Dánia közelében, majd a Flensburgi-öbölben, Kielnél, Wismarban, legutóbb pedig a Mecklenburg–Elő-Pomeránia tartományban található Wustrow előtt figyelték meg – számolt be róla a Bild.

A Balti-tenger vizében júliusban többször is felbukkant Hartwin, a hosszúszárnyú bálna – A kép illusztráció

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A szakértők és a hatóságok nagy valószínűséggel ugyanannak az állatnak tulajdonítják az észleléseket. A Stranded No More állatvédő szervezet, amely hónapok óta követi Hartwin útját, eddig összesen 33 észlelést dokumentált.

Az első ismert megfigyelés január 18-án történt Hollandiában. Ezt követően Norvégia, Skócia, Anglia és Dánia partjainál is látták a bálnát, amely később a Skagerrakon keresztül jutott be a Balti-tengerre.

Aggodalomra ad okot a hosszúszárnyú bálna bőrének állapota

Hartwin egyik feltűnő jellegzetessége a szinte fehérnek látszó háta. A róla készült fényképeken nagy kiterjedésű bőrelváltozások figyelhetők meg, ezért a szakértők nem zárják ki, hogy az állat egészségi problémákkal küzd.

Fényképek alapján azonban sem a bőrelváltozások pontos oka, sem a bálna általános egészségi állapota nem határozható meg megbízhatóan.

Azt azonban nem erősítették meg, hogy Hartwin esetében valóban ez áll-e a háttérben.

A Balti-tenger sekélyebb részein is megfigyelték

Hartwint július elején a Flensburgi-öbölben látták, később Heiligenhafen előtt és a Kiel-öbölben is megfigyelték. Ezután Mecklenburg–Elő-Pomeránia partjaihoz jutott, ahol a wismari kikötőbe is beúszott. Július 29-én Wustrow közelében észlelték.

Mecklenburg–Elő-Pomeránia környezetvédelmi minisztériuma a wismari észlelés után arról számolt be, hogy az állat életerősnek tűnik. A hatóságok célja, hogy a bálna zavartalanul visszajusson a mélyebb vizekbe, és elkerüljék a partra sodródását.

Schleswig-Holsteinben az ismétlődő észlelések miatt külön bejelentési láncot hoztak létre, amelybe a rendőrséget, a hajóforgalmi központokat és a dán hatóságokat is bevonták. Arra kérik az embereket és a hajósokat, hogy tartsanak távolságot az állattól, mivel a szükségtelen közelség további stresszt okozhat számára.