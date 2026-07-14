Új részletek derültek ki a bangkoki bártűzről – videó a felcsapó lángokról

Bangkok egyik bárjában harminc ember meghalt, több mint hetvenen pedig megsérültek, miután tűz ütött ki az épületben. A lángok terjedését gyúlékony dekoráció gyorsíthatta fel, a menekülést pedig bezárt és részben eltorlaszolt kijáratok akadályozhatták.

Gyúlékony dekoráció miatt vizsgálják a bangkoki bártüzet (A képen gyászolók) Fotó: LILLIAN SUWANRUMPHA / AFP

Gyúlékony dekoráció miatt vizsgálják a bangkoki bártüzet

Harmincra emelkedett a bangkoki Rong Beer Na Lat Phrao bárban kitört tűz halálos áldozatainak száma. A thaiföldi hatóságok azt vizsgálják, hogy gondatlanság vezetett-e a tragédiához, miután a helyszínen bezárt ajtókat, részben eltorlaszolt kijáratokat és könnyen lángra kapó dekorációs anyagokat találtak – írja a BBC.

A kedd reggeli adatok szerint a halottak közül 27 embert azonosítottak. Több mint hetvenen megsérültek, közülük huszonnégyen válságos állapotban vannak.

A mosdók felé menekültek, de nem tudtak kijutni

Az elsőként helyszínre érkező mentőegységek sok áldozatot a bár hátsó részében, a mosdók közelében találtak meg. A tűzbiztonsági szakértők szerint a vendégek ösztönösen a lángokkal ellentétes irányba menekültek, amikor azonban elérték az épület végét, nem tudtak kijutni.

#WATCH : Heartbreaking Before & After footages Show Bangkok Bar Inferno



Visuals show the extent of destruction after a massive fire ripped through a bar in Bangkok. The incident killed 27 people and left 63 injured, many of whom remain in critical condition.#Bangkok… pic.twitter.com/Upt1sU7OKJ — upuknews (@upuknews1) July 13, 2026

A mosdók közelében lévő ajtó zárva volt, a bejáratnál található két ajtót pedig bútorok és más tárgyak akadályozták. A kijáratokat nem jelölték megfelelően, a túlélők szerint a bár már normál működés közben is sötét volt.

A rendőrség szerint a színpadot műanyag virágokkal és más gyúlékony anyagokkal díszítették, a mennyezetet pedig éghető hab borította. A túlélők arról számoltak be, hogy a színpad néhány másodperc alatt lángba borult. A tűz idején fellépő Thotsakan indie zenekar két tagja is meghalt.

Rövidzárlat okozhatta a tüzet

Az előzetes vizsgálat szerint a tűz egy légkondicionálóban keletkezett rövidzárlat miatt törhetett ki. Az áramszolgáltatás rövid időn belül megszűnt az egész bárban, ezért a vészkijárati jelzések sem segíthették a menekülést.

Egy szakértő szerint sokan mérgező füst belélegzése miatt halhattak meg még azelőtt, hogy a lángok elérték volna őket. Az égő műanyagok és habanyagok szén-monoxidot és hidrogén-cianidot termelhettek.

A helyet élőzenés étteremként tartották nyilván, ezért nem kellett tűzálló dekorációs anyagokat használnia. A bangkoki városvezetés a tragédia után felülvizsgálja az éttermekre és szórakozóhelyekre vonatkozó előírásokat.