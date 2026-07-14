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tűz

Új részletek derültek ki a bangkoki bártűzről – videó a felcsapó lángokról

21 perce
Olvasási idő: 6 perc
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Harmincra emelkedett a vasárnap éjjel egy bárban kitört tűz halálos áldozatainak száma. Bangkok hatóságai azt vizsgálják, hogy a bezárt ajtók, az eltorlaszolt kijáratok és a gyúlékony dekoráció miként járult hozzá a tragédiához.
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tűzbangkokbár

Bangkok egyik bárjában harminc ember meghalt, több mint hetvenen pedig megsérültek, miután tűz ütött ki az épületben. A lángok terjedését gyúlékony dekoráció gyorsíthatta fel, a menekülést pedig bezárt és részben eltorlaszolt kijáratok akadályozhatták.

Gyúlékony dekoráció miatt vizsgálják a bangkoki bártüzet (A képen gyászolók) , Relatives of a victim of a bar fire pray in front of the Rong Beer Na Lat Phrao bar in Bangkok on July 14, 2026. Grieving relatives of the victims of a huge Bangkok bar fire claimed their bodies on July 14 as the death toll rose to 30, even as others held out hope that missing loved ones were alive. (Photo by Lillian SUWANRUMPHA / AFP)
Gyúlékony dekoráció miatt vizsgálják a bangkoki bártüzet (A képen gyászolók) Fotó: LILLIAN SUWANRUMPHA / AFP

Gyúlékony dekoráció miatt vizsgálják a bangkoki bártüzet

Harmincra emelkedett a bangkoki Rong Beer Na Lat Phrao bárban kitört tűz halálos áldozatainak száma. A thaiföldi hatóságok azt vizsgálják, hogy gondatlanság vezetett-e a tragédiához, miután a helyszínen bezárt ajtókat, részben eltorlaszolt kijáratokat és könnyen lángra kapó dekorációs anyagokat találtak – írja a BBC.

A kedd reggeli adatok szerint a halottak közül 27 embert azonosítottak. Több mint hetvenen megsérültek, közülük huszonnégyen válságos állapotban vannak.

A mosdók felé menekültek, de nem tudtak kijutni

Az elsőként helyszínre érkező mentőegységek sok áldozatot a bár hátsó részében, a mosdók közelében találtak meg. A tűzbiztonsági szakértők szerint a vendégek ösztönösen a lángokkal ellentétes irányba menekültek, amikor azonban elérték az épület végét, nem tudtak kijutni.

A mosdók közelében lévő ajtó zárva volt, a bejáratnál található két ajtót pedig bútorok és más tárgyak akadályozták. A kijáratokat nem jelölték megfelelően, a túlélők szerint a bár már normál működés közben is sötét volt.

A rendőrség szerint a színpadot műanyag virágokkal és más gyúlékony anyagokkal díszítették, a mennyezetet pedig éghető hab borította. A túlélők arról számoltak be, hogy a színpad néhány másodperc alatt lángba borult. A tűz idején fellépő Thotsakan indie zenekar két tagja is meghalt.

Rövidzárlat okozhatta a tüzet

Az előzetes vizsgálat szerint a tűz egy légkondicionálóban keletkezett rövidzárlat miatt törhetett ki. Az áramszolgáltatás rövid időn belül megszűnt az egész bárban, ezért a vészkijárati jelzések sem segíthették a menekülést.

Egy szakértő szerint sokan mérgező füst belélegzése miatt halhattak meg még azelőtt, hogy a lángok elérték volna őket. Az égő műanyagok és habanyagok szén-monoxidot és hidrogén-cianidot termelhettek.

A helyet élőzenés étteremként tartották nyilván, ezért nem kellett tűzálló dekorációs anyagokat használnia. A bangkoki városvezetés a tragédia után felülvizsgálja az éttermekre és szórakozóhelyekre vonatkozó előírásokat.

 

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